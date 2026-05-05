El expediente crece, pero detrás de los números aparecen historias concretas. Stella Maris, de 67 años, es una de ellas. Integraba un grupo de la escuela Italia Unida de Roca y tenía todo listo para viajar a Italia. Nunca salió.

Su caso forma parte de una causa que ya acumula 53 denuncias contra Yolanda Livera, titular de la agencia Lola Tour, con un perjuicio económico que supera los 225.996 dólares y los 116 millones de pesos.

Yolanda Livera, titular de la agencia Lola Tour, durante uno de sus viajes. Foto: Instagram

Un viaje que no existía

La mujer contó su experiencia en el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, que se emite por AM550. Allí explicó cómo comenzó todo.

“Yo era parte de un grupo de la escuela de Italia Unida de Roca, íbamos a viajar a Italia, un recorrido por Italia. Éramos 39 alumnos de esta escuela que viajábamos”, relató.

El plan estaba organizado, el grupo conformado y el dinero entregado. Pero el viaje nunca se concretó.

La cuenta de Instagram no recibió más actualizaciones. Foto: captura

La confianza como punto de partida

Stella Maris explicó que la decisión de contratar a la agencia no fue al azar. Ya había antecedentes que generaban confianza.

“Actuamos con total buena fe y confianza porque ella ya había hecho otros viajes con la escuela de italiano”, dijo.

La agencia funcionaba en pleno centro de Roca, sobre calle Mitre, y llevaba tiempo en ese lugar. Eso reforzaba la idea de que se trataba de un servicio confiable.

La causa ya acumula 53 denuncias contra Yolanda Livera, titular de la agencia Lola Tour. Foto: Gentileza ANR

Reclamos y más víctimas

Cuando el viaje se frustró, comenzaron los reclamos. Fue en ese momento cuando la dimensión del problema empezó a aparecer.

“Nos fueron llamando otras personas cuando surge esto, y había muchos más damnificados”, contó.

Ese dato coincide con lo que hoy se investiga: aunque hay 53 denuncias formales, estiman que la cantidad de afectados podría acercarse a 90 personas.

En una audiencia que se realizó este lunes Yolanda Livera fue imputada. Foto: Gentileza MPF

Dinero perdido y un proceso que desgasta

En su caso, la pérdida fue concreta.

“Yo perdí 2 mil y pico de dólares”, afirmó.

Sin embargo, no avanzó con la denuncia hasta el final. Explicó que el proceso implicaba seguir invirtiendo dinero y tiempo.

“No continué con la denuncia porque implicaba mucho desgaste y había que seguir poniendo dinero, pagar abogados”, señaló.

También mencionó el contexto con el que se encontraron al acudir a la Justicia en ese momento.

“La fiscalía no nos alentó demasiado, dijeron que no esperemos mucho”, agregó.

Yolanda Livera, titular de la agencia Lola Tour, durante la audiencia de imputación. Foto: gentileza

Una causa que avanza y vuelve a abrir puertas

Con el avance judicial reciente, la situación empezó a cambiar. La imputación contra Yolanda Livera por defraudación en distintas modalidades reactivó las expectativas de quienes quedaron en el camino.

“Me alegró que la justicia empezó a actuar”, dijo Stella Maris.

Ahora, incluso evalúa volver a sumarse al grupo de denunciantes.

Un patrón que se repite

La investigación sostiene que no se trató de casos aislados. Según la acusación fiscal, la maniobra se repetía: cobros por viajes que no tenían respaldo, reservas inexistentes y documentación irregular.

El resultado es un número que sigue creciendo y una lista de víctimas que todavía podría ampliarse.

Mientras la causa avanza, los testimonios empiezan a ponerle voz a lo que hasta ahora eran cifras. Y en cada relato aparece el mismo punto de partida: dinero entregado, confianza depositada y un viaje que nunca ocurrió.

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