La fiscal Laura Pizzipaulo formuló cargos contra un hombre por maltratar a dos perros que estaban bajo su cuidado en Zapala. Uno de los animales murió y el otro sufrió una intoxicación severa como consecuencia de las condiciones en las que se encontraban.

Según explicó la fiscal durante la audiencia, los hechos ocurrieron en un período en abril de 2026, en el patio de una vivienda del barrio Don Bosco de la localidad. Pizzipaulo sostuvo que el imputado, J.L.S., omitió voluntariamente darles alimento en cantidad y calidad suficiente.

Además los mantuvo en condiciones de extrema insalubridad, rodeados de basura acumulada. La situación fue advertida por vecinos, quienes escuchaban los aullidos de los animales.

Como consecuencia de esas condiciones, uno de los perros murió. El otro sufrió un cuadro de intoxicación severa, que fue constatado mediante atención veterinaria.

La fiscal del caso presentó distintas evidencias reunidas durante la investigación: denuncias de vecinos, fotografías de los animales y del domicilio, entrevistas a testigos, el registro de una inspección, un informe de una médica veterinaria y resultados de estudios de laboratorio realizados a uno de los perros. También incorporó un video aportado por una de las denunciantes.

El delito y la decisión de la jueza

La calificación legal provisoria es maltrato animal, en calidad de autor (artículo 1 de la Ley 14.346 y artículos 2, inciso 1, y 45 del Código Penal).

Durante la audiencia realizada hoy, la defensora oficial solicitó un plazo de un mes para analizar el informe elaborado por la médica veterinaria.

La jueza de garantías Bibiana Ojeda tuvo por formulados los cargos y dispuso que hasta el 28 de octubre, las partes podrán continuar trabajando sobre el caso y evaluar las alternativas previstas por el sistema procesal.