Maltrato animal: proponen multas, arresto y prohibición de tenencia en la provincia de Buenos Aires

Un proyecto presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone incorporar nuevas sanciones para quienes incurran en situaciones de abandono, negligencia o maltrato hacia animales de compañía. La iniciativa fue impulsada por el diputado bonaerense Manuel Passaglia, del espacio Hechos, y plantea modificar el Código de Faltas provincial.

Qué prevé el proyecto de Ley de Buen Trato Animal

La propuesta, denominada Ley de Buen Trato Animal, busca incorporar un capítulo específico sobre animales de compañía y establecer herramientas para intervenir ante conductas que actualmente, según los fundamentos del proyecto, presentan vacíos dentro de la legislación contravencional.

Entre las situaciones alcanzadas aparecen la falta de cuidados necesarios, mantener animales en condiciones inadecuadas, dejarlos encerrados en vehículos sin ventilación y someterlos a prácticas capaces de provocarles dolor, sufrimiento o estrés. También se contempla el abandono deliberado.

El proyecto establece un esquema de sanciones de acuerdo con la gravedad de cada conducta. Además de multas, contempla penas de arresto de hasta 60 días para los casos más graves y la posibilidad de prohibir la tutela y el contacto con animales de compañía para determinados infractores.

Otra de las medidas previstas es la creación de un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal, que funcionaría dentro del actual Registro de Contraventores de la provincia.

“Si elegís tener un animal, lo tenés que cuidar. Y si no lo hacés, vas a tener consecuencias”, sostuvo Passaglia al presentar la iniciativa.

El legislador planteó que el objetivo es contar con herramientas que permitan intervenir antes de que las situaciones de maltrato deriven en daños mayores.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el retiro preventivo de animales. La iniciativa establece que, cuando exista un riesgo manifiesto para la salud, la integridad física o la vida de un animal, las autoridades puedan disponer su traslado a un lugar seguro mientras se determina qué ocurrirá posteriormente.

Passaglia explicó que esta herramienta apunta a situaciones en las que las denuncias se producen cuando el daño ya está consumado. Según señaló, el objetivo es que exista una respuesta temprana frente a casos en los que se detecte una situación de riesgo.

El diputado también puso como antecedente un sistema implementado en San Nicolás, donde, según afirmó, se combinan denuncias, inspecciones, rescates, seguimiento y sanciones. En ese distrito, aseguró que se realizaron más de 50.000 castraciones gratuitas.

La presentación del proyecto estuvo acompañada por una campaña para reunir adhesiones a través de Change.org, bajo la consigna “Que protegerlos también sea ley”. El objetivo es sumar respaldo ciudadano y promover el tratamiento de la iniciativa en la Legislatura bonaerense.

La propuesta se incorpora a un escenario de discusión más amplio sobre el maltrato y la protección animal. A nivel nacional también existen iniciativas para modificar la legislación vigente y endurecer las sanciones, mientras distintas organizaciones impulsan cambios en las normas actuales.

Por ahora, el proyecto de Passaglia no modifica la legislación vigente: deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente en la provincia de Buenos Aires antes de que puedan aplicarse las medidas planteadas.