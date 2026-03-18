Una alerta clave del sistema de emergencias activó un rápido despliegue policial en General Roca y derivó en una persecución que terminó dentro de una vivienda, con un menor de 16 años involucrado y el secuestro de marihuana lista para su comercialización.

Todo comenzó cerca del mediodía, cuando ingresó un aviso urgente por la presencia de una camioneta negra que se movía de manera sospechosa en la zona norte. A partir de ese dato, los móviles que ya patrullaban el sector cambiaron de rumbo y comenzaron a buscar el vehículo para interceptarlo.

En cuestión de minutos, lograron ubicar uno con características similares y la situación se volvió tensa. Al notar la presencia policial, uno de los ocupantes descendió de manera repentina y se metió en una casa ubicada en la calle Perito Moreno al 4100. Esa maniobra desató una persecución corta pero intensa a pie que terminó dentro del domicilio.

Ya en el lugar, la escena llamó la atención de los efectivos. En el patio, a simple vista, había plantas de cannabis de gran tamaño. Ese dato cambió el eje del procedimiento: de una sospecha en la vía pública a un posible punto de cultivo y fraccionamiento.

A partir de ahí, el registro avanzó y empezaron a aparecer más elementos. Parte de la droga estaba oculta en altura, en un terreno lindante, como si alguien hubiera intentado deshacerse de ella segundos antes. También encontraron cogollos preparados, una balanza de precisión sobre el techo y un teléfono celular, objetos que suelen estar ligados a la venta minorista.

Mientras tanto, el adolescente fue demorado en el lugar y posteriormente entregado a su familia, que reside en la misma vivienda. La intervención no terminó ahí: ahora la investigación busca determinar si hay más personas involucradas y qué relación tiene todo con el alerta inicial.