Este fin de semana se disputó la primera del Torneo Regional Patagónico de Rugby, los equipos de la Unión del Alto Valle obtuvieron victorias como locales y el único equipo que no jugó en esa condición perdió su partido.

El sábado Roca RC pudo revertir un mal comienzo y con un arrollador segundo tiempo se impuso ante Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia por 51 a 12.

En tanto, este domingo, en San Martín al 8.000 en la capital provincial, Neuquén RC, campeón defensor, venció por 38 a 18 a los chubutenses de Chenque RC de Comodoro Rivadavia. El Azul enfrentará dentro de dos semanas a Sportiva de Bahía Blanca en el repechaje para el Torneo del Interior B. Por ese grupo, Trelew RC le ganó 24 a 7 a Las Águilas ayer en Ushuaia. Los chubutenses recibirán a los neuquinos en la próxima fecha en abril.

En Rawson, los cipoleños de Marabunta RC perdieron 38 a 32 con Bigornia, el club de la capital de Chubut, en un atrayente cotejo donde la mayoría de las anotaciones fueron en el primer tiempo de acciones cambiantes.

El sábado

El conjunto que dirige Alejandro Moreno, Roca RC, supo reaccionar en la segunda etapa y se quedó con un gran triunfo sobre Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia por 51 a 12. Caía por 12-9 en la primera parte. En el complemento llegó la reacción del Rojo con un contundente 42 a 0 que lo llevó a convertir seis tries y dar vuelta el resultado adverso de la parte inicial a favor de los comodorenses.

En domingo

Neuquén RC, campeón defensor, empezó con el pie derecho como local al vencer por 38 a 18 a Chenque RC de Comodoro Rivadavia. Fue un triunfo claro con un diferencia de un try en la primera mitad (17-10) y de tres al final. En la próxima fecha serán visitantes de Trelew RC en La Ciudad de Luis en valle chubutense.

En Rawson, Marabunta RC perdió 38 a 32 con Bigornia. En la etapa inicial el local marcó cuatro tries en ese lapso contra los tres de la Hormiga que fueron de Alfonso Rosales, Luca Payotte y Mateo Nogueira. El Verde recibió tres amarillas casi seguidas y los chubutenses lo aprovecharon para irse 19 a 15 arriba al descanso. El elenco cipoleño se puso al frente con otro try de Mateo Nogueira y con uno de Facundo Nogueira llegó a estar arriba 32-31 pero se le escapó con un try agónico del rival.

Posiciones

Zona 1: Roca RC 5, Bigornia 4, Marabunta 1, Portugués 0.

Zona 2: Trelew RC 5, Neuquén RC 5, Las Águilas 0, Chenque 0.

Próxima fecha, será la segunda, 11 o 12 de abril

Zona 1

Deportivo Portugués vs. Bigornia Club

Marabunta vs. Roca RC

Zona 2

Chenque vs. Las Aguilas RC

Trelew RC vs. Neuquén RC