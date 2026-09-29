Una investigación llevada adelante por efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, permitió avanzar en el esclarecimiento de una serie de robos registrados en viviendas del barrio La Península, en inmediaciones del lago Mari Menuco.

A fines de agosto al menos nueve viviendas denunciaron haber sido saqueadas en un fin de semana, cuando había seguridad y controles en el ingreso al barrio privado.

A partir de las denuncias se comenzó a investigar un posible robo organizado que dejó 11 viviendas dañadas, aunque en nueve de ellas se constató el faltante de elementos.

Entre los objetos robados hubo electrodomésticos, elementos de pesca, ropa, ropa blanca y trajes de neoprene. Se había destacado que el mayor elemento sustraído era un cuatriciclo Polaris Generation 1000.

Ahora a un mes del hecho, la Policía informó que lograron recuperar varios de los elementos robados.

Qué encontraron en allanamientos: armas y una persona demorada

Luego de distintas tareas investigativas, que incluyeron análisis de cámaras, ciberpatrullaje, requerimientos judiciales y patrullajes discretos, los efectivos lograron localizar un UTV Polaris que presentaba características coincidentes con uno de los vehículos denunciados como sustraídos.

Durante el procedimiento fue secuestrada un arma de fuego con numeración suprimida y municiones. La persona que se encontraba a bordo del rodado quedó a disposición de la Justicia.

También se realizaron allanamientos en distintos domicilios de Neuquén y Río Negro, donde se secuestraron armas, municiones, elementos de pesca y un traje de neoprene, además de autopartes correspondientes a un vehículo que registraba pedido de secuestro.

Finalmente, durante un procedimiento realizado en Balsa Las Perlas, se recuperó un arma de aire comprimido que había sido denunciada como sustraída.

La investigación continúa a cargo de la División Robos y Hurtos, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a fin de establecer la procedencia de los elementos secuestrados y determinar la posible participación de otras personas en los hechos.