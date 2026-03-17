En una audiencia de determinación de la pena realizada este martes en la Ciudad Judicial, el fiscal del caso, Manuel Islas, solicitó a un tribunal colegiado que imponga 10 años de prisión a B.N.L. Tras un juicio llevado a cabo en diciembre de 2025, el imputado fue declarado penalmente responsable por abusar sexualmente de una niña de su entorno cercano en la ciudad de Plottier.

El mismo tribunal que deberá fijar la pena —integrado por las juezas Patricia Lupica Cristo y Natalia Pelosso y el juez Cristian Piana— coincidió en que el Ministerio Público Fiscal logró acreditar la responsabilidad del imputado. La solicitud del fiscal busca que la condena refleje la gravedad de los hechos y las circunstancias agravantes del delito.

¿Qué delito le imputaron?

B.N.L fue condenado por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la guarda y por la convivencia preexistente, en carácter de autor, conforme a los artículos 119 párrafos primero, tercero y cuarto incisos “b” y “f” y 45 del Código Penal. Entre las agravantes, el fiscal destacó la relación de poder, la diferencia de edad y el mecanismo extorsivo utilizado por el imputado.

En cuanto a las atenuantes, se tuvo en cuenta principalmente la ausencia de antecedentes penales computables del acusado. La pena solicitada también contempla la inscripción de B.N.L en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPCoDIS), asegurando un seguimiento legal posterior.

Convivencia

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron en un domicilio de Plottier donde la víctima convivía con el imputado y su madre. Entre 2022 y abril de 2023, B.N.L aprovechó esta situación de convivencia para abusar sexualmente de la niña cuando quedaba a su cuidado.

El defensor de los Derechos de Niñez y Adolescencia, que actuó como querellante institucional en representación de la víctima, adhirió a la pena solicitada por el fiscal. Tras escuchar a las partes, el tribunal pasó a deliberar y anunció que dará a conocer el veredicto dentro del plazo legal, en una audiencia que la Oficina Judicial fijará oportunamente.