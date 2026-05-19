Una mañana habitual en el bajo neuquino cambió por completo cuando obreros que trabajaban en la remodelación de un comercio perforaron accidentalmente un caño de gas y provocaron una fuga que obligó a desplegar un operativo de emergencia.

El incidente ocurrió sobre calle Río Negro, casi Félix San Martín, en una planta baja donde funcionaba un local comercial que actualmente se encontraba sin actividad.

El ruido, el olor y el operativo de emergencia

Tras la pinchadura del conducto comenzó el escape de gas y rápidamente se activó un procedimiento preventivo en el sector.

Personal policial, Bomberos y agentes de Tránsito llegaron al lugar para asegurar la zona y evitar riesgos mayores mientras se trabajaba sobre la pérdida.

Como parte del operativo, los vehículos dejaron de circular por el sector para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y reducir cualquier situación que pudiera agravar el escenario.

Fue en la esquina de Félix San Martín y Río Negro. Fotos: Prima Multimedios

Desalojaron oficinas cercanas

A pocos metros del lugar funcionan oficinas del Ministerio de Turismo provincial. Según relataron trabajadores del sector, el edificio fue desalojado de manera preventiva mientras continuaban las tareas sobre la fuga.

Hasta el momento no se informaron personas heridas ni evacuaciones masivas en otros edificios cercanos.

Fuga de gas en el bajo neuquino: evacuación de oficinas y operativo de emergencia. Fotos: Prima Multimedios

Una zona transitada y trabajos bajo tensión

La situación generó preocupación entre comerciantes, empleados y conductores que circulaban por una de las áreas con mayor movimiento del centro neuquino.

Durante varios minutos, el tránsito quedó prácticamente paralizado mientras los equipos trabajaban para controlar la pérdida y garantizar condiciones seguras en la zona.

El operativo continuaba pasado el mediodía con presencia de personal especializado y cortes preventivos alrededor del edificio afectado.