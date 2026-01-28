Un incidente ocurrido durante trabajos de movimiento de suelo generó una situación de riesgo este martes por la mañana en pleno centro de la ciudad de Neuquén, cuando una fuga de gas obligó a evacuar una dependencia pública y varias viviendas cercanas.

El hecho se registró sobre la calle Jujuy al 900, donde funciona el Registro del Automotor. Empleados y personas que se encontraban realizando trámites comenzaron a percibir un fuerte olor a gas, que rápidamente se extendió a inmuebles linderos, lo que motivó la activación inmediata de un protocolo preventivo.

Según se informó, el incidente ocurrió minutos después de las 9, cuando una empresa privada que ejecutaba tareas para la apertura de una nueva calle dañó de manera accidental un caño de gas. La rotura provocó una fuga que se intensificó con el correr de los minutos, generando alarma entre trabajadores y vecinos de una zona de alta circulación.

Tras los llamados de alerta, intervinieron de forma coordinada Defensa Civil, la Policía y personal técnico de Camuzzi. Como parte del operativo, se dispusieron cortes preventivos de tránsito, se delimitó el área afectada y se mantuvo evacuada la zona hasta que la situación fue controlada.

Personal especializado de la empresa distribuidora trabajó durante varias horas para interrumpir el suministro y reparar la infraestructura dañada. Desde los organismos intervinientes confirmaron que no se registraron personas heridas ni intoxicadas, aunque el episodio generó preocupación y volvió a poner en debate las medidas de seguridad durante la ejecución de obras en sectores urbanos densamente poblados.