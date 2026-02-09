¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Febrero, Neuquén, Argentina
ROBO Y DESTROZOS EN EL CENTRO

Delincuentes robaron en una cervecería y rompieron caños de gas provocando una fuga

El hecho ocurrió este domingo en el bar Valkiria. Los autores robaron pertenencias, provocaron destrozos y dejaron una fuga de gas que obligó a la intervención de Bomberos Voluntarios

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 10:43
Bomberos Voluntarios de Roca trabajaron en el bar Valkiria para controlar la fuga de gas provocada por los delincuentes

Un hecho de inseguridad se registró este domingo en pleno centro de Roca uando delincuentes ingresaron a un bar cervecero, ubicado en la esquina de Moreno y España. Los atacantes sustrajeron pertenencias, provocaron daños intencionales en las instalaciones de gas y generaron un principio de incendio en la cocina del local.

El siniestro requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios, que acudieron con el móvil 27 para controlar la fuga y evitar que las llamas se propagaran. La situación fue advertida gracias al aviso de vecinos, lo que permitió una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Según relataron los propietarios, los autores ingresaron por la puerta de la cocina sobre calle Moreno y, antes de retirarse, rompieron deliberadamente los caños de gas, dejando una fuga activa que puso en riesgo la seguridad pública. Además, intentaron destruir las cámaras de seguridad, aunque gran parte del accionar quedó registrado y ya está a disposición de la investigación policial.

Los dueños denunciaron daños millonarios y manifestaron su angustia por lo sucedido. Sin embargo, agradecieron públicamente a los vecinos que alertaron sobre el hecho y a las numerosas personas que enviaron mensajes de apoyo. Ese mismo día, el bar abrió sus puertas con atención reducida, funcionando únicamente con servicio de barra debido a los destrozos en la cocina.

“A pesar de lo ocurrido, vamos a reponernos trabajando incansablemente, como siempre lo hicimos”, expresaron los propietarios en redes sociales.

La Policía investiga el caso y no descarta que el material fílmico sea clave para identificar a los responsables. Los dueños sostienen que no se trató solo de un robo, sino de un ataque con clara intención de causar daño, más allá de las pérdidas económicas.

 

 

