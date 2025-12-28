La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que tomó conocimiento de un hecho de daño ambiental a partir de un video enviado por un vecino de la zona. Las imágenes muestran a una persona realizando un graffiti con aerosol sobre una piedra dentro del área protegida, en un sector del río Limay, en el paraje Valle Encantado, a la vera de la Ruta Nacional 237.

El registro audiovisual se viralizó rápidamente en redes sociales y permitió la intervención inmediata de la Administración de Parques Nacionales, organismo responsable de la conservación del área.

Pintadas prohibidas en áreas naturales protegidas

Desde el Parque Nacional recordaron que este tipo de intervenciones están absolutamente prohibidas por la normativa vigente, ya que implican una alteración directa del patrimonio natural y paisajístico.

Identificación del lugar y avance del procedimiento

Tras recibir la denuncia, guardaparques y brigadistas se dirigieron al sector indicado y constataron que la pintada había sido completada en su totalidad. En el lugar también se encontró el aerosol utilizado, abandonado por la persona involucrada.

Con esta verificación, se dio inicio al procedimiento administrativo y legal correspondiente, conforme a las leyes que regulan las áreas naturales protegidas.

El autor sería chofer de una empresa de transporte

Del análisis del video se desprende que la persona involucrada sería chofer de un camión perteneciente a una empresa de transporte. Ante esta situación, autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi, a través del Coordinador de Conservación, se comunicaron con un referente de la firma para informar formalmente lo ocurrido.

Respuesta inmediata y compromiso de remediación

La empresa respondió de manera inmediata, manifestando predisposición y comprensión de la gravedad del hecho. Según informaron desde el Parque, los responsables se comprometieron a realizar las tareas de remediación ambiental en el sitio afectado y a adoptar las medidas correspondientes respecto del chofer involucrado.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi destacaron la actitud de la empresa y subrayaron la importancia de preservar los ambientes naturales y cumplir con la normativa vigente.

Finalmente, agradecieron especialmente a la persona que realizó el registro audiovisual, al considerar que la participación ciudadana es clave para la detección temprana de conductas ilegales dentro de los Parques Nacionales.