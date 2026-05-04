El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 resolvió que Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio y fijó un cronograma de audiencias que comenzará en agosto de 2026, reactivando una causa que permanecía suspendida desde hace más de siete años.

La decisión se apoyó en nuevos peritajes médicos realizados por el Cuerpo Médico Forense, que concluyeron que el músico presenta un trastorno cognitivo leve, pero mantiene la capacidad de comprender el proceso judicial y ejercer su defensa.

Según el informe, Álvarez dispone de una “reserva cognitiva suficiente”, lo que le permite participar de las distintas instancias del juicio, aunque los especialistas advirtieron que podrían existir fluctuaciones en su estado debido a su cuadro clínico.

El tribunal consideró que estos elementos resultan suficientes para avanzar, pese a los planteos de la defensa, que había cuestionado la solidez de los estudios y solicitado nuevas evaluaciones más profundas para descartar un deterioro mayor.

El debate oral se desarrollará en múltiples jornadas previstas para el 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y continuará el 2, 7, 9 y 14 de septiembre, marcando el inicio de una etapa clave en una causa que vuelve a ponerse en marcha tras años de incertidumbre.