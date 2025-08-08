Pity Álvarez confirmó su vuelta a los escenarios tras 9 años: dónde y cuándo será

Después de casi una década de silencio musical, Cristian “El Pity” Álvarez sorprendió a sus seguidores con un anuncio que agita el mundo del rock argentino: regresará a tocar en vivo. El histórico músico fijó la cita para el viernes 5 de diciembre en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, en lo que promete ser uno de los recitales más comentados del año.

La noticia llegó durante la madrugada del viernes 8 de agosto, cuando Pity Álvarez reapareció públicamente a través de un video publicado en una flamante cuenta oficial de Instagram. Con un tono distendido y en la penumbra característica de su estética, el artista reveló que vuelve a los escenarios y que, además, presentará un nuevo álbum titulado Basado en hechos reales.

El Pity Álvarez no aclaró si este show lo encontrará junto a Intoxicados, Viejas Locas o en plan solista. Lo que sí confirmó es que el disco ya está terminado y que verá la luz en todas las plataformas digitales antes de la esperada fecha en Vélez. “Por acá vamos a dar todas las noticias oficiales”, dijo, agradeciendo también a quienes han mantenido viva su música en páginas y comunidades de fans.

Por el momento, las entradas aún no están a la venta y tampoco se conocen sus valores. Desde el entorno del músico se espera que en los próximos días se anuncien los detalles para que el público pueda asegurarse un lugar en este regreso que, para muchos, parecía imposible.

El alejamiento de Pity Álvarez de la música no fue casual ni breve. En 2018 su nombre quedó en el centro de un caso policial de alto impacto: fue acusado de matar a Cristian Díaz en el barrio Samoré, Villa Lugano, tras una discusión. Según la investigación, le disparó cuatro veces y se entregó a la policía al día siguiente.

Ese episodio derivó en una detención prolongada y, más tarde, en su internación en una clínica psiquiátrica. Allí recibió tratamiento por problemas de salud mental y adicciones, una lucha que el propio músico había mencionado en entrevistas anteriores como uno de sus mayores desafíos.

Durante estos nueve años, su figura se mantuvo como un mito en pausa, marcada tanto por sus éxitos musicales como por su turbulenta vida personal. Para muchos, la posibilidad de volver a verlo sobre un escenario es una noticia cargada de nostalgia y expectativa.

El 5 de diciembre marcará el retorno oficial de uno de los íconos más controvertidos y queridos del rock nacional. Si la espera fue larga, la energía que promete desatar esa noche en Vélez amenaza con dejarlo claro: Pity Álvarez está de vuelta.