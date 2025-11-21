En medio de un clima cargado de debate, Pity Álvarez volvió a convertirse en protagonista tras ser visto en pleno barrio de Palermo durante la mañana. La reaparición pública del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados llega en un momento especialmente sensible, ya que su retorno oficial a los escenarios está previsto para el 20 de diciembre en el Estadio Kempes de Córdoba, un anuncio que despertó apoyos y fuertes cuestionamientos.

Pity Álvarez, que atravesó años marcados por la prisión y un extenso proceso judicial por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018, generó revuelo con esta caminata matutina. En el programa DDM (América TV) difundieron las imágenes donde se lo ve acompañado por otra persona, avanzando con paso tranquilo por las calles de Palermo mientras era reconocido por vecinos y policías.

El video, presentado en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani, mostró una escena inesperada: dos efectivos descendieron de su móvil para saludarlo y Pity Álvarez, vestido con un buzo con capucha negro, les entregó rosas que llevaba en la mano. “Hoy a las 7:20 de la mañana en Palermo una productora nuestra se encontró con Pity que fue noticia porque anunció su show en Córdoba”, detalló Fabbiani al aire.

Mariana Fabbiani también explicó el gesto que más sorprendió a los presentes. “Estaba saludando a unos policías a los que les regaló rosas”, añadió, subrayando el contraste entre la imagen amable del músico y la controversia que rodea su regreso a los escenarios. La fecha original para su vuelta era el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, un show que finalmente fue cancelado pese a que el propio cantante había anticipado la grabación de nuevo material y un video.

Lo concreto es que, de forma oficial, Pity Álvarez volverá a tocar en vivo después de siete años el próximo 20 de diciembre en Córdoba. La noticia desató una fuerte expectativa entre sus fanáticos, pero también indignación en la familia de Cristian Maximiliano Díaz, dado que para la Justicia el músico no está en condiciones de afrontar un juicio, aunque sí puede presentarse ante 50 mil personas.

Pity Álvarez estuvo detenido por el asesinato de Díaz, ocurrido tras una discusión en Lugano en 2018. Él mismo confesó el crimen y se entregó poco después del hecho. Pasó dos años y nueve meses en el penal de Ezeiza y luego obtuvo prisión domiciliaria, en el marco de un proceso que continúa y donde previamente fue declarado inimputable por su adicción a las drogas.

El juicio nunca llegó a concretarse: en febrero de 2023, cuando estaba previsto el inicio del debate oral, el fiscal pidió su suspensión por un presunto deterioro en la salud del músico. El Tribunal Oral y Correccional N.º 29 aceptó la solicitud y ordenó quitarle la tobillera electrónica, decisión que sigue generando discusiones mientras su inesperado retorno divide opiniones.