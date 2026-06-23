En pleno festejo por la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria, resultado que aseguró su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo, se registraron incidentes en la ciudad que requirieron la intervención policial y que, afortunadamente, no pasaron a mayores.

El episodio ocurrió en Avenida Argentina, donde un grupo de mujeres protagonizó una pelea en plena vía pública, por causas que aún no fueron establecidas. Según testigos, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física.

Las involucradas se agredieron con golpes de puño y tirones de cabello, mientras otras personas intentaban separarlas o, en algunos casos, se sumaban al enfrentamiento. La situación generó tensión en medio de un contexto de festejos masivos en la zona.

Efectivos policiales llegaron al lugar y lograron separar a las mujeres, que continuaban alteradas y agrediéndose verbalmente incluso en presencia de los uniformados. La rápida intervención evitó que la situación derivara en consecuencias más graves.

El hecho fue registrado en video por un joven que se encontraba en el lugar y posteriormente fue difundido en redes sociales, donde se volvió viral. En las imágenes se escuchan insultos entre las protagonistas y hacia los policías, en medio de una escena de confusión generalizada. “Se re pudrió”, se escucha decir al joven que filmó la violenta escena, mientras se ríe.

El episodio ocurrió frente a numerosos hinchas neuquinos que celebraban el triunfo de la Scaloneta y observaron con sorpresa lo sucedido. Si bien el incidente generó preocupación, la situación fue contenida y los festejos continuaron con normalidad durante la noche.