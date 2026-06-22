Cumpliendo con el objetivo de asegurar su clasificación a la siguiente fase, la Selección Argentina le ganó 2-0 a Austria en Dallas por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. En otra gran actuación de Lionel Messi, que empezó fallando un penal al comienzo, convirtió los dos tantos del triunfo albiceleste para tambien ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con los tres puntos ante los europeos, la Scaloneta aseguró el pase a los 16vos de final.

Un partido en el que Argentina quizás no controló como acostumbra, pero en el que se repuso a las adversidades y demostró tener mayor capacidad ofensiva que su rival, con Messi como arma principal en un Mundial donde el '10' sigue haciendo historia. Y eso que no arrancó bien: su penal extrañamente fallado errándole al arco condicionó un poco a la Selección, que dejó de tener la pelota ante un rival muy físico que buscó inquietar con pelotas aéreas, aunque no llevó peligro hasta el complemento.

Ya sobre la media hora, la albiceleste volvió a tener la pelota, impuso condiciones y así llegó el tanto que abrió el marcador. Facundo Medina sacó el centro atrás, Thiago Almada la dejó correr de manera genial y Messi, como tantas otras veces, la mandó a guardar para ser el máximo artillero de la historia en la Copa del Mundo. Desde allí, el partido volvió a tener un tinte albiceleste, que terminó controlando el trámite e incluso pudo ampliar la ventaja.

En la segunda etapa, de a poco Austria comenzó a venir: la preocupación por la salida de Cuti Romero y la pérdida paulatina de la pelota fueron factores que empujaron un poco a Argentina a buscar liquidarlo de contra. Los austríacos fueron y, sacando un tiro libre que Emiliano Martínez tapó con solvencia y algún centro, complicó poco. Ya sobre el final, llegó la contra que liquidó el trámite: Messi la armó y habilitó a Julián Álvarez, cuya definición fue salvada por el arquero. En el rebote, Leandro Paredes se la cedió al '10', que la peleó después de que se la sacaran en la línea para, en el rebote dar por terminado el duelo con su doblete.

En una nueva actuación comandada por un Messi que es sin dudas la figura de esta Copa del Mundo, el elenco de Scaloni ya está en 16vos de final y, exceptuando una victoria de Jordania hoy por la madrugada, también quedará puntero del Grupo J. Con 39 años, el astro argentino sigue sorprendiendo y, además de ser la cara fulgurante del equipo y el certamen, se metió de lleno en la historia de los Mundiales.

Argentina 2-0 Austria, los goles

Después de un comienzo complicado, tanto para él como para el equipo, Messi apareció para poner en ventaja a Argentina. Una gran jugada por izquierda derivó con un pase de Almada para la subida de Medina. El central devenido en lateral tiró el centro atrás, Almada con un gesto de crack la dejó correr entre sus piernas y el '10', como tantas otras veces, la colocó llegando desde atrás al palo derecho del arquero.

Ya sobre el final del encuentro, llegó el tanto de la tranquilidad. El propio Messi inició el contraataque habilitando a Julián Álvarez, que no pudo ante la salida de Alexander Schlager. En el rebote, Paredes optó por no rematar y dársela al '10', al que primero le sacaron el tanto en la línea pero en el rebote ya pudo poner el 2-0 que liquidó el pleito.

El '10' había errado un penal al inicio

A los ocho minutos, llegó la oportunidad de Argentina de ponerse arriba temprano en el encuentro. Entre Stefan Posch y Xavier Schlager intentaron cerrar a Lautaro Martínez que se prestaba para definir mano a mano con el arquero y el lateral terminó tocando al atacante argentino. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro Amin Mohamed cobró la pena máxima. El encargado estaba claro: Messi fue, ejecutó, pero le erró increíblemente al arco.

Apareció el Dibu

En su primera atajada en lo que va del Mundial, Martínez apareció para sostener el cero en el arco. Un tiro libre desde la izquierda fue ejecutado por Marcel Sabitzer buscando la rosca al segundo palo, pero el arquero marplatense se estiró y metió el manotazo para ahuyentar el peligro.

Messi y otra chance clarísima

Luego de unos minutos donde a Argentina le costó el partido, sobre la media hora de partido llegó una nueva oportunidad clarísima para el 10. Un pase al medio de Enzo Fernández lo encontró y habilitó a Thiago Almada, que fue anticipado por la salida del arquero Schlager. En el rebote, le quedó a Leo, pero su remate fue salvado en la línea por David Alaba.

El Cuti, reemplazado por precaución

Se encendió la alerta al comienzo de la segunda parte, y Scaloni no dudó: Cristian Romero salió por una molestia en su rodilla y fue reemplazado por Nicolás Otamendi. En un cruce, el Cuti se golpeó la zona en la que tuvo una lesión antes del Mundial y el DT argentino lo sacó para preserverarlo (pese a la negativa a salir del central en un principio) pensando en los futuros compromisos del Mundial y buscando evitar una posible lesión.

Formaciones

Con el equipo confirmado, la única novedad es el cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel. El lateral de River tiene una sobrecarga en el isquiotibial y ni siquiera concentra para el encuentro. El resto serán los mismos once que Lionel Scaloni alineó en el 3-0 ante Argelia. Por el lado austríaco, Ralf Ragnick mete mano con cuatro modificaciones: Kevin Danso, Christian Schmid, Paul Wanner y Michael Gregoritsch se meten al cuadro titular.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Christian Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Ragnick.

TV: Telefé, TyC Sports, DSports, TV Pública y Disney+.

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto).

Estadio: AT&T Stadium (Dallas).

Todo listo, Lionel

El capitán salió a la cabeza del resto de los jugadores de la Selección para realizar el calentamiento previo y metió saludito a los hinchas presentes en el AT&T Stadium. Ya se viene el duelo entre Argentina y Austria.

La hinchada argentina copó Dallas

En un estadio con capacidad para 80 mil espectadores, la marea albiceleste llegó al AT&T Stadium de la ciudad texana para alentar a Argentina de cara al segundo partido. Más allá de un buen número de austríacos que acompaña al rival del combinado nacional hoy, el recinto estará ocupado en su mayoría por hinchas argentinos para empujar al equipo de Scaloni en una nueva presentación mundialista.

La previa

Después de unos días incómodos donde la concentración de la selección se vio afectada por los falsos rumores de la muerte del padre de Lionel Messi, los conducidos por Lionel Scaloni están enfocados en un nuevo duelo que podría ser clave pensando en el futuro inmediato: un triunfo ante Austria aseguraría el primer puesto del Grupo J por la regla del desempate olímpico y permitiría al entrenador dosificar las cargas de los habituales titulares ante Jordania.

Pese al revuelo alrededor de la salud de su padre, Messi entrenó con normalidad y es una fija para el duelo ante Austria. (Foto: Imagn)

Para el partido, a pesar de alguna duda, habrá una sola modificación respecto al 3-0 ante Argelia y es la salida de Gonzalo Montiel, descartado por una sobrecarga en el isquiotibial, quien será reemplazado por Nahuel Molina, quien es habitualmente el lateral por derecha. Pese a que Nicolás Tagliafico entrenó con a la par del grupo, será preservado y Facundo Medina seguirá en su lugar. Lo que sí llama la atención es la permanencia de Lautaro Martínez como titular cuando se pensaba que Julián Álvarez volvería a la misma. No obstante, el atacante del Inter se mantendría en el once y la Araña comenzaría nuevamente desde el banco.

Por el lado de Austria, luego de ganar 3-1 ante Jordania en el debut se encuentra en la misma situación que Argentina, es decir que una victoria le asegurará el primer lugar de la zona. Con respecto a los titulares, la única duda en el once de Ralf Ragnick está entre mantener a Sasa Kaladjzic o darle ese lugar a Marko Arnautovic, autor del tercer tanto ante los jordanos. Además, el DT confirmó que Stefan Posch, que sufrió una fractura de mandíbula en el estreno, podrá jugar con una máscara protectora en su rostro.