Tres hombres fueron demorados durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Centenario, luego de un operativo policial que se inició tras la denuncia de presuntas detonaciones de arma de fuego en un predio de eventos.

El procedimiento comenzó alrededor de las 4 de la mañana, cuando efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana que realizaban tareas de patrullaje preventivo fueron alertados por un desorden registrado en un salón ubicado en el sector de Las Parcelas.

En el lugar, personal de seguridad informó que los ocupantes de una camioneta Volkswagen Amarok blanca se habían retirado momentos antes efectuando presuntos disparos de arma de fuego, emprendiendo la huida por calle Traful.

La identificación, un arma y alcohol al volante

Ante esta situación, desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo en la intersección de calles Canadá y Traful. Al momento de la identificación de sus ocupantes, los efectivos observaron a simple vista un arma de fuego presuntamente ubicada en el habitáculo, además de varias vainas servidas.

De inmediato se procedió a la demora de los tres ocupantes del rodado. Posteriormente, personal de la comisaría con jurisdicción intervino en el procedimiento, realizando el traslado de los involucrados y resguardando el vehículo para las diligencias judiciales de rigor.

Asimismo, se le realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado positivo, registrando 2,30 gramos de alcohol por litro de sangre.

Adelantaron que la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer la procedencia del arma secuestrada, quedando los demorados a disposición de la Justicia