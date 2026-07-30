Entró, aprovechó un descuido y desapareció con la bicicleta

Un robo ocurrido a plena luz del día volvió a encender las alarmas entre los vecinos del barrio Cumelén, en Neuquén capital. Eran alrededor de las 11 de la mañana del sábado 25 de julio cuando un delincuente ingresó a una vivienda ubicada sobre calle María Bustos de Soria, casi Colón, entre Roca y Carlos H. Rodríguez, y se llevó una bicicleta mientras la inquilina estaba dentro de la casa, lo que le suma dramatismo.

La víctima, Micaela, contó a Mejor Informado que nunca imaginó que alguien pudiera entrar a esa hora.

Las cámaras registraron cada maniobra del delincuente antes de huir con la bicicleta. Captura

"Ese día yo estaba en casa, fue a las 11 AM. Tenía la cortina baja y estaba en la pieza", relató.

Lo que parecía un ruido cotidiano terminó siendo el momento exacto en el que el delincuente actuó.

Un ruido que parecía normal y un robo que quedó grabado

Micaela explicó que escuchó un sonido, pero creyó que provenía del patio compartido con una vecina.

"En un momento escucho un ruido pero pensé que era la vecina porque tenemos un patio compartido", explicó

Las cámaras registraron toda la secuencia del robo ocurrido a las 11. Foto: captura

Esa confianza hizo que no saliera de inmediato. Minutos después, cuando fue hacia la entrada de la vivienda, encontró algunos objetos fuera de lugar.

"Después salgo y veo que en la puerta estaba el balde con la escoba y la mopa, que siempre lo dejo a un costado", recordó

Fue entonces cuando miró hacia el lugar donde dejaba habitualmente la bicicleta y descubrió que ya no estaba.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir lo ocurrido y confirmaron que el robo se produjo alrededor de las 11, en apenas unos instantes.

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría Tercera de Neuquén. Foto: Archivo

La denuncia quedó radicada y las imágenes pueden ser clave

Tras descubrir el robo, la joven realizó la denuncia en la Comisaría Tercera de Neuquén.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y ahora forman parte de los elementos que pueden ayudar a identificar al autor del hecho.

La bicicleta es una Overtech Rodado 29. Foto: Gentileza

El caso vuelve a poner el foco sobre una modalidad que preocupa a muchos vecinos: delincuentes que aprovechan pequeños descuidos o movimientos habituales de una vivienda para ingresar rápidamente y escapar antes de que alguien alcance a reaccionar.