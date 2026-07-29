Como resultado de una investigación llevada adelante por la policía neuquina, se concretó este martes un allanamiento que permitió avanzar en el esclarecimiento de una causa por hurto de una bicicleta.

El operativo lo hizo personal de la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este de Comisaría Segunda, con el apoyo de efectivos de Prevención de la unidad,

La investigación comenzó tras la denuncia radicada el 24 de junio, luego de que una bicicleta de montaña fuera sustraída del predio de una empresa de servicios ubicada en la zona céntrica de la ciudad.

A partir de las tareas investigativas, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda del sector oeste de Neuquén.

Alló tuvieron resultados positivos, logrando el secuestro de elementos de interés para la causa y la demora de un hombre presuntamente vinculado al hecho.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el demorado finalmente fue detenido y, posteriormente, el magistrado a cargo de la causa dispuso la notificación de la medida de prisión preventiva para el imputado