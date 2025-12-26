En el barrio Cumelén, en el centro oeste de la capital neuquina, los vecinos no pueden salir de la conmoción y angustia que generó el hallazgo de una mujer muerta en el interior de una camioneta, en la calle María Bustos de Soria, entre Pringles y Peñaloza, cerca de la plaza Pehuén Mapu. En medio de unos 20 efectivos policiales y el trabajo que lleva adelante Criminalística y la Brigada de Investigaciones, el caso cayó en manos del fiscal Andrés Azar. En las esquinas, en las casas y en los rincones del barrio se habla de este angustiante hecho.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que hay una persona detenida, un varón de unos 30 años quien sería expareja de la mujer que hallaron muerta. No brindaron mayores precisiones de las circunstancias en que se produjo la detención.

A su vez, informaron que por protocolo, el caso debe tomarse como un presunto femicidio. En ese marco, solicitaron la realización de una autopsia para confirmar las causas del deceso. En horas de la siesta aguardaban la llegada del médico forense para retirar el cuerpo del lugar y trasladarlo a la morgue.

El cuerpo de la mujer, que según estimaron tiene algunos años más que el hombre detenido, estaba tapado, en el asiento trasero de la camioneta Renault Kangoo color gris. La Policía tuvo que romper el vidrio del acompañante para acceder al interior del rodado. En principio no se detectaron rastros de violencia, trascendió.

Desde las fuerzas de seguridad dialogaron con vecinos y comenzaron a relevar el contenido de las cámaras de vecinos y comercios de la zona.

Susana Gutiérrez, la presidenta de la comisión vecinal del barrio Cumelén dijo en diálogo con el Móvil de AM550, que hace tiempo se ve a esta pareja habitar la camioneta y que ella no había detectado situaciones de violencia entre ambos.

"Nunca escuche alguna situación de violencia o discusiones, otros vecinos dicen lo contrario. Están todos muy inquietos con la situación y hubo reclamos al móvil y al 147 porque esa camioneta no es del barrio, no la conocían", sostuvo.

Acorde al relato de la mujer, todo ocurrió cerca de las 7 de este viernes, cuando una vecina detectó movimientos raros en el vehículo.