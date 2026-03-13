Un policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue detenido luego de matar a un joven en la localidad bonaerense de Ituzaingó porque creyó que le iba a robar cuando estaba por llegar a su vivienda. El compañero de la víctima, que tenía 20 años, declaró que ambos se dirigían a jugar al fútbol y que no tenían relación con ningún intento de hecho delictivo.

El efectivo Lucas Adrián Gómez, de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad, le disparó a los dos jóvenes quienes circulaban en una moto. Según la defensa del oficial, cuando circulaba con su pareja en una moto observaron que eran seguidos por dos masculinos que también estaban a bordo de un rodado menor. Al sospechar que le querían robar, detuvo su marcha, se identificó como policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria e hirió a ambos jóvenes.

Tras la llegada de la Policía bonaerense, constataron que uno de los motociclistas, identificado como Juan Cruz Leal, de 20 años, presentaba una herida de bala en la ingle. Respecto al otro joven, Daniel Enrique Kuhne, también de 20, recibió un tiro en la zona pectoral lateral, con orificio de entrada y salida.

La ambulancia trasladó a Kuhne al Hospital Posadas sin riesgo de vida, mientras que Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó donde, luego de permanecer varias horas en estado crítico, los médicos confirmaron su muerte este viernes a la madrugada.

En el lugar del hecho se incautaron dos vainas servidas de un arma calibre 9mm. Además del arma utilizada por Gómez.

El joven que sobrevivió ya fue dado de alta y ante las autoridades refirió que junto con la víctima se dirigían a un partido de futbol cuando notaron que metros más adelante una moto se detuvo de golpe y el conductor comenzó a disparar.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó y la fiscal María Alejandra Bonini dispuso la detención del efectivo por el delito de homicidio agravado