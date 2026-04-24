La Justicia neuquina condenó a dos hombres por narcotráfico mediante un procedimiento abreviado. Se trata de dos de los involucrados en una causa por venta de estupefacientes en San Patricio del Chañar que llevó a juicio a 10 personas.

El acuerdo al que llegaron con la fiscal del caso, y homologado por el juez Luis Giorgetti, estableció la pena de 3 años de prisión en suspenso y una multa de 33,75 unidades fijas. El dato que llamó la atención es la prohibición de acercarse a menos de 500 kilómetros de la localidad donde cometieron el ilícito.

La organización tenía al menos cuatro puntos de expendio en dos barrios

Según lo expuesto por la fiscal Silvia Moreira, a cargo del caso, Juan Gabriel Aguilar y Alexis Ezequiel Risso formaban parte de una red dedicada a la venta de cocaína y marihuana en varios domicilios de barrio Parque Industrial y en la toma La Costa. Algunos eran lugares cercanos a plazoletas frecuentadas por niños.

En los allanamientos secuestraron 700 gramos de cocaína, más de un kilo de marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión, recortes de nylon y otros elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización.

La conducta fue calificada como comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas organizadas, en calidad de partícipes secundarios.

Ambos imputados recuperarán la libertad una vez cumplidos los trámites administrativos y deberán comenzar a cumplir en forma inmediata la prohibición de acercamiento, ya que la sentencia quedó firme tras la renuncia a los plazos de impugnación.