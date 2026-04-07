Personal de la Policía de la provincia del Neuquén logró recuperar herramientas y otros elementos en un allanamiento en la localidad de San Patricio del Chañar. Al sospechoso se le inició una causa y quedó notificado de su situación procesal.

El domingo de Pascua, en el cierre de la Semana Santa, una vecina del Chañar denunció que un grupo de desconocidos había ingresado a sus casa durante la madrugada y que se habían llevado herramientas del patio. A partir de esta presentación, personal de la Comisaría 13ª llevó adelante una serie de diligencias.

A partir de tareas investigativas y de campo, los efectivos lograron identificar a un sospechoso y solicitar la correspondiente orden judicial de allanamiento, la cual fue autorizada por la Fiscalía interviniente. El procedimiento se concretó este lunes, en horas de la tarde, en una vivienda del barrio Obrero.

Restituyeron lo robado y el sospechoso, a disposición de la Justicia

Como resultado del allanamiento, la Policía procedió al secuestro de una motoguadaña, herramientas de jardinería y varias latas con pintura. En todos los casos, los elementos concordaban con lo denunciado por la vecina.

El sospechoso fue notificado de la imputación en la causa y quedó en libertad supeditada por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Los elementos recuperados fueron restituidos a la propietaria.