Un violento episodio de inseguridad sacudió este domingo al partido bonaerense de Avellaneda, donde un efectivo de la Policía de la Ciudad fue baleado tras enfrentarse a tiros con delincuentes que intentaron robarle la moto.

El hecho ocurrió en la intersección de Hipólito Yrigoyen y La Fuente, cuando el agente —de 40 años y vestido de civil— circulaba en su vehículo y fue interceptado por cuatro motochorros armados, distribuidos en dos motos. Según fuentes policiales, los asaltantes lo amenazaron “a punta de pistola” para obligarlo a entregar la moto.

Pero la situación escaló rápidamente. Al verse acorralado, el policía sacó su arma reglamentaria y se produjo un intenso tiroteo. En medio del enfrentamiento, el efectivo recibió varios impactos de bala: “fue herido en el pecho, la mano izquierda y la pierna derecha”, detallaron las fuentes.

A pesar de la gravedad del ataque, el agente logró mantenerse consciente. “Entró lúcido y pudo relatar lo ocurrido”, indicaron voceros tras su traslado de urgencia al Hospital Fiorito, donde permanece internado.

El intento de robo finalmente no se concretó, pero los agresores lograron escapar. “Se dieron a la fuga en dirección a la Ciudad de Buenos Aires”, señalaron, y hasta el momento continúan prófugos.

La investigación quedó en manos de la policía bonaerense, con intervención de la comisaría local y la Superintendencia de la región AMBA Sur. Por estas horas, los investigadores trabajan sobre imágenes de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos que permitan identificar a los atacantes.