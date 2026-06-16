Dos delincuentes que permanecían dentro de un auto gris inhibieron la alarma y aprovecharon el momento exacto en que el dueño de una Ford Ranger ingresó a su vivienda para actuar. El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Brentana de Cipolletti. Los sospechosos descendieron del vehículo, abrieron la camioneta estacionada frente al domicilio y se llevaron todas las pertenencias que encontraron en el interior antes de escapar. Todo la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de una vivienda.

Cómo fue el robo con inhibidores de alamar en el barrio Brentana

El episodio se registró sobre calle Alberdi, a pocos metros de Alem, y quedó grabado por cámaras de seguridad. Según relató el damnificado, los movimientos de los ladrones revelan que no actuaron al azar. Por el contrario, habrían esperado dentro del vehículo hasta asegurarse de que el propietario ya estaba dentro de su casa y no representaba ningún riesgo para concretar el robo.

Las imágenes muestran que el auto utilizado por los sospechosos sería un Hyundai i30 gris, un modelo que no suele verse con frecuencia en la ciudad. De acuerdo con el vecino, el vehículo llegó alrededor de las 4 de la madrugada y se estacionó cerca de la camioneta. Durante algunos instantes permaneció inmóvil y, cuando el conductor de la Ford Ranger desapareció de la escena tras ingresar a su domicilio, dos hombres descendieron rápidamente para ejecutar la maniobra.

Además, el propietario sostuvo que los delincuentes lograron acceder al habitáculo sin provocar daños visibles. No encontraron cerraduras forzadas ni vidrios rotos, lo que alimenta la sospecha de que podrían haber utilizado algún método para vulnerar el sistema de cierre del vehículo, como inhibidores. Incluso aseguró que horas más tarde la llave original presentaba dificultades para abrir y cerrar las puertas a distancia.

Una vez dentro de la camioneta, los ladrones revisaron todo lo que encontraron a su alcance. El botín incluyó una muda de ropa, un par de zapatillas Adidas para adulto y unas zapatillas Puma de niño. Aunque se trataba de elementos usados y de escaso valor económico, el damnificado expresó su indignación por la impunidad con la que actuaron los delincuentes.

Mientras tanto, las imágenes captadas por las cámaras comenzaron a circular entre vecinos y grupos barriales con la intención de identificar tanto a los sospechosos como al vehículo utilizado. Según la descripción aportada por la víctima, uno de los hombres vestía una campera del Club Atlético River Plate y el otro llevaba una prenda vinculada a una empresa de servicios petroleros.