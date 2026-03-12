El negocio de la droga volvió a quedar al descubierto en el Alto Valle. Un hombre y una mujer fueron detenidos en Cipolletti acusados de vender cocaína y marihuana desde un domicilio vinculado al narcomenudeo. El operativo fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones.

Todo comenzó a mediados de octubre de 2025, cuando una denuncia anónima llegó a la Secretaría de Narcocriminalidad de Río Negro, el dato señalaba que en una vivienda del barrio La Paz se movía un flujo constante de compradores que llegaban a cualquier hora para comprar droga.

Con esa pista inicial, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, puso en marcha una investigación para identificar a los responsables del presunto búnker de narcomenudeo.

Durante semanas, efectivos de la División Antidrogas de la Policía Federal realizaron seguimientos, tareas de vigilancia y recorridas discretas por la zona. Con el paso de los días, los investigadores lograron confirmar que en el lugar operaba una pareja que se dedicaba a comercializar pequeñas dosis de cocaína y marihuana.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de General Roca ordenó el allanamiento del inmueble señalado en la investigación. El procedimiento terminó con la detención de los dos sospechosos, ambos argentinos mayores de edad.

Dentro de la vivienda los policías encontraron varias dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana ya fraccionadas y listas para la venta. También secuestraron dinero en efectivo, una balanza digital utilizada para pesar la droga, dos teléfonos celulares y una picana eléctrica.

El operativo contó además con la participación de “Kira”, un can detector de drogas que recorrió el domicilio junto a su guía para localizar posibles escondites donde se ocultaban los estupefacientes.

Tras el procedimiento, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal y fueron notificados de la causa por infracción a la ley de drogas. Mientras tanto, los investigadores intentan determinar si la pareja actuaba sola o si formaba parte de una red de narcomenudeo más amplia que opera en distintos barrios del Alto Valle.