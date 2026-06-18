La búsqueda de Agustín Emiliano Cano llegó a su fin este martes por la tarde en la ciudad de Neuquén. El joven de 19 años, que se encontraba prófugo tras escapar de una dependencia policial donde cumplía una condena por robo, fue recapturado luego de un operativo que demandó una intensa persecución.

Cómo fue el operativo para recapturar al prófugo de 19 años en Neuquén

Todo comenzó alrededor de las 18:20, cuando personal policial recibió información sobre la posible presencia del fugitivo en el barrio Almafuerte I. Ante esa alerta, se desplegó un operativo cerrojo en el sector comprendido por las calles Crouzeilles y Lago Muster.

Pocos minutos después, los efectivos observaron a un joven con característica similares a Cano mientras caminaba por la calle Rafael Arrieta. Al advertir la presencia policial, emprendió una veloz huida.

Escapó por una casa y corrió por los techos

Según informaron fuentes policiales, Cano ingresó a una vivienda ubicada en la manzana G del barrio para intentar evadir a los uniformados. La persecución continuó por los techos de varias propiedades de la zona.

Con autorización del propietario de uno de los inmuebles, un efectivo ingresó al terreno para intentar interceptarlo. Sin embargo, el joven volvió a escapar al saltar hacia la vía pública y continuó su carrera por calle Gervasoni.La situación mantuvo en vilo a vecinos del sector, mientras varios móviles participaban del operativo para evitar una nueva fuga.

Un policía resultó herido durante la detención

La persecución concluyó cuando uno de los efectivos logró alcanzarlo. Durante la aprehensión se produjo un forcejeo que terminó con ambos en el suelo.

Pese a la resistencia, el uniformado consiguió reducir al fugitivo y colocarle las esposas. Como consecuencia del procedimiento, el policía sufrió lesiones, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

Tras la identificación correspondiente, se confirmó que se trataba de Cano, el hombre de 19 años que era buscado por la Justicia desde su escape de la Comisaría Primera.

Quedó alojado en la Comisaría 18

Una vez detenido, Cano fue trasladado a la Comisaría 18, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa. La recaptura pone fin a varias horas de intensa búsqueda luego de la fuga del joven condenado por robo, un hecho que había generado preocupación y un amplio despliegue policial en la capital neuquina.