Un detenido de 19 años que cumplía una condena efectiva por robo es intensamente buscado desde la noche de este miércoles tras escapar de la Comisaría Primera de la ciudad de Neuquén. La fuga activó un operativo cerrojo y una investigación interna para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

El prófugo fue identificado como Agustín Emiliano Cano, quien se encontraba alojado en esa dependencia policial mientras cumplía una pena de prisión por distintos hechos vinculados a robos. Fuentes policiales confirmaron que la evasión fue detectada durante la noche y que desde ese momento se desplegaron patrullajes, controles vehiculares y tareas de rastrillaje en distintos sectores de esta capital.

Quién es Agustín Emiliano Cano

Cano cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y había recibido una condena de cumplimiento efectivo tras ser declarado responsable en una causa por intento de robo agravado. En noviembre de 2025, la Justicia neuquina unificó penas previas y le impuso una condena única de tres años de prisión efectiva.

De acuerdo con registros judiciales recientes, el joven ya había sido condenado anteriormente y registraba antecedentes por hechos similares, situación que fue considerada al momento de definir la pena que cumplía.

Operativo policial y búsqueda en marcha

Tras confirmarse la fuga, la Policía de Neuquén puso en marcha un operativo de localización que incluye controles en rutas, monitoreo de cámaras de seguridad y recorridas preventivas en distintos barrios de la ciudad. La principal hipótesis es que el detenido aprovechó un momento de distracción para concretar la evasión.

Las autoridades solicitaron a la comunidad aportar información que pueda contribuir a ubicar al prófugo, mientras continúan las tareas coordinadas entre distintas unidades policiales.