Se difundió el video de una violenta pelea protagonizada por cuatro mujeres durante la madrugada del sábado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y boulevard Alvear, en Neuquén Capital. Las imágenes muestran cómo la Policía de Neuquén intenta separar a las involucradas mientras la situación escala hasta incluir agresiones contra los efectivos, daños a un patrullero y el uso de una detonación disuasiva para dispersar a los presentes.

La pelea escaló en cuestión de minutos

Todo comenzó cuando dos mujeres comenzaron a golpearse y tomarse de los cabellos en plena vía pública.

Los primeros efectivos policiales que patrullaban la zona intervinieron rápidamente para intentar separarlas y evitar que el conflicto creciera.

Sin embargo, otras dos mujeres llegaron corriendo y, lejos de calmar la situación, comenzaron a atacar a las protagonistas iniciales, transformando el episodio en una gresca generalizada.

La Policía terminó siendo blanco de las agresiones

Cuando los efectivos intentaban controlar la situación, una de las mujeres comenzó a golpear violentamente a una oficial de la Policía de Neuquén.

En medio de empujones, gritos y agresiones cruzadas, el operativo debió reforzarse con más móviles policiales para recuperar el control del sector.

Según puede observarse en los videos registrados por testigos, también se escuchó una fuerte detonación compatible con munición antitumulto, utilizada para dispersar a quienes mantenían una actitud hostil.

Un patrullero fue atacado durante el operativo

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando una de las mujeres comenzó a patear reiteradamente un patrullero que había llegado como apoyo.

Los efectivos intentaron reducirla por los daños ocasionados al móvil policial.

En ese instante, la mujer optó por una forma de resistencia pasiva: se arrojó sobre la cinta asfáltica y permaneció inmóvil, negándose a incorporarse mientras los policías rodeaban el lugar.