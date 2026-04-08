La Comisaría 21° de la ciudad de Neuquén dio a conocer una galería de imágenes que busca devolverle a la comunidad las bicicletas robadas que se encuentran actualmente en su poder. Durante distintos allanamientos realizados por personal policial de la Unidad de Orden Público, se secuestraron varios rodados, que se hallan en buen estado y resguardadas en el depósito de la dependencia.

Hasta el momento, no fue posible identificar a los legítimos propietarios de los vehículos, por lo que la policía decidió difundir fotografías de las bicicletas incautadas. La medida busca facilitar el reconocimiento y acelerar la restitución de cada rodado.

Los vecinos y vecinas que hayan sufrido la sustracción o extravío de una bicicleta y crean que alguna de las publicadas puede ser de su propiedad, deben acercarse a la Comisaría 21° con la documentación correspondiente o pruebas de titularidad. Allí podrán iniciar el procedimiento de entrega conforme a la normativa vigente.

La Comisaría solicita además la colaboración de la comunidad: la difusión de esta información entre familiares y conocidos es clave para que los ciclistas puedan volver a montar su bicicleta sin inconvenientes. Recuperar un rodado extraviado ahora es más fácil gracias a la combinación de tecnología y cooperación vecinal.

Para quienes buscan su bicicleta robada, pueden acceder a las imágenes de los rodados recuperados a través de las redes sociales de la Policía de Neuquén.