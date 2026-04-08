La investigación por la "médica trucha" sumó un paso clave: tras la denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro, la Justicia ordenó dos allanamientos, secuestró documentación vinculada a la causa y detuvo a la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina. Ahora, el expediente entra en una etapa decisiva, con una audiencia prevista para avanzar en la acusación y medidas cautelares.

El caso, que generó fuerte impacto por la gravedad de las acusaciones, incorporó así su capítulo más delicado. Los procedimientos se realizaron durante la tarde del martes en dos viviendas particulares: una perteneciente a la sospechosa y otra al domicilio de sus padres. Allí, los investigadores buscaron reconstruir con precisión cómo operaba la mujer que habría logrado insertarse en el sistema de salud con documentación falsa.

En ese contexto, el resultado fue contundente. Durante los allanamientos se secuestraron títulos, sellos, recetarios, medicación, dispositivos electrónicos y distintos registros vinculados a la actividad médica. Todo ese material será ahora sometido a pericias y análisis para determinar no solo si ejercía sin título, sino también el alcance de su actividad y el nivel de responsabilidad que habría tenido.

Además, la detención marca un punto de inflexión en la causa. Hasta ahora, la investigación avanzaba en una etapa preliminar, pero con esta medida la Fiscalía dejó en claro que busca asegurar el proceso mientras profundiza la pesquisa. En los próximos días, la mujer será llevada a audiencia, donde se relializaraá la acusación y se discutirán medidas cautelares.

Por otra parte, la denuncia que dio origen a todo fue impulsada por autoridades del propio Ministerio de Salud, tras detectar irregularidades en la documentación presentada por la mujer para obtener la matrícula provincial. Las verificaciones internas arrojaron un dato contundente: no hay registros de su título ni en la Universidad Nacional del Comahue ni en la Universidad de los Andes de Venezuela.

En esa línea, la acusación es especialmente preocupante. Según la denuncia, la mujer no solo se presentaba como médica, sino que ejerció funciones como cirujana e incluso ocupado roles de coordinación en terapia intensiva dentro de una clínica de la ciudad. Es decir, habría intervenido en ámbitos sensibles donde se toman decisiones críticas.

Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre el importante volumen de evidencia secuestrada. La cantidad de documentación y dispositivos anticipa una causa compleja, que podría ampliarse a medida que se analicen los elementos y se definan eventuales responsabilidades.