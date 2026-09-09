En el marco de la investigación por distintos hechos delictivos registrados en la zona del Cerro Chapelco y sus alrededores, efectivos de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes y de la División Brigada de Investigaciones realizaron este martes un nuevo rastrillaje que arrojó resultados positivos para la causa.

El procedimiento comenzó alrededor de las 13:27 y se concentró en un sector de la Ruta Nacional 40 por donde, según la investigación, habría circulado un Fiat Cronos rojo vinculado a los episodios ocurridos entre el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre.

Los elementos encontrados por la Policía luego de los rastrillajes sobre la Ruta Nacional 40 - Foto: Policía del Neuquén

Los elementos fueron encontrados cerca del recorrido del vehículo investigado

Mientras recorrían la traza nacional, a la altura del kilómetro 2197, los uniformados detectaron distintos bolsos e indumentaria abandonados a la vera de la ruta. Por las características de los objetos hallados, los investigadores consideraron que podrían estar relacionados con los elementos denunciados por las víctimas en las actuaciones judiciales.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de San Martín de los Andes.

El Fiat Cronos que detuvieron Gendarmería y Policía del Neuquén cerca de Villa Lago Meliquina - Foto. La Montaña

La Fiscalía autorizó el secuestro y restitución de los objetos

Cerca de las 14:28 llegó al lugar la fiscal Inés Gerez, quien supervisó las actuaciones y autorizó el levantamiento formal de los elementos encontrados.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró una mochila negra marca Mammut con diversos objetos en su interior, un bolso negro marca Adidas y un bolso verde marca Bergans, también con pertenencias varias.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, todos los elementos fueron trasladados a la unidad policial para su resguardo y posterior reconocimiento.

La investigación continúa para determinar responsabilidades

Las pertenencias recuperadas fueron finalmente entregadas a los damnificados, mientras la investigación sigue avanzando para esclarecer los hechos denunciados y determinar la participación de los sospechosos.

El hallazgo refuerza las tareas investigativas que se desarrollan desde la semana pasada en torno a una serie de delitos ocurridos en la zona turística de Chapelco, donde ya se habían realizado procedimientos vinculados al seguimiento de un vehículo que aparece mencionado en la causa.

Hasta el momento no se informó sobre nuevas detenciones relacionadas con este operativo, aunque las diligencias judiciales continúan bajo la órbita de la Fiscalía de San Martín de los Andes.