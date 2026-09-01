Vialidad Nacional pide transitar con extrema precaución por Ruta 40, entre Junín de los Andes y el empalme con Ruta Nacional 234 por un derrame de combustible que ha hecho que la ruta esté resbaladiza.

Por otro lado, también se solicita a los usuarios evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada, considerar las recomendaciones de seguridad y mantenerse informado por los canales oficiales.

El aviso fue emitido a las 9:10, como parte del comunicado oficial de transitabilidad correspondiente a la provincia de Neuquén. La presencia de combustible sobre la ruta genera condiciones de circulación peligrosas para los conductores.

Por el momento no se ha indicado si la situación en la ruta se normalizó o si sigue la presencia del combustible sobre la calzada.