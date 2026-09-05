Mientras algunos amantes de los deportes de invierno disfrutan de la buena cantidad de nieve y la extensión de la temporada hasta el 30 de septiembre, los amigos de lo ajeno parecen no desperdiciar oportunidades. Un intento de robo registrado en el estacionamiento del Cerro Chapelco terminó con dos personas demoradas tras un operativo conjunto entre la Policía y Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que culminó en la zona de Villa Lago Meliquina.

Intentaron robar una camioneta en el estacionamiento del cerro

El episodio ocurrió cuando un Fiat Cronos rojo ingresó al estacionamiento del centro de esquí. Según se informó, sus ocupantes intentaron sustraer una camioneta Dodge RAM que se encontraba estacionada en el predio.

La maniobra fue advertida por personal de control que realizaba tareas de vigilancia en el lugar. Los trabajadores intervinieron de inmediato y lograron frustrar el intento antes de que los sospechosos concretaran el robo.

Al verse descubiertos, los ocupantes del vehículo escaparon rápidamente de ese complejo, incluso circulando en contramano por sectores de acceso al cerro.

La persecución terminó en Villa Lago Meliquina

Tras el alerta emitido por el personal de Chapelco, las fuerzas de seguridad recibieron la descripción del vehículo y accedieron a imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en el estacionamiento. Con esos datos se montó un operativo de búsqueda que involucró a efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional.

La persecución se extendió hasta la zona de Meliquina, donde finalmente el Fiat Cronos fue interceptado. De acuerdo con la información difundida, en el automóvil viajaban tres personas. Dos hombres argentinos fueron demorados en el procedimiento, mientras que un tercer ocupante, identificado preliminarmente como ciudadano chileno, logró escapar a pie y era intensamente buscado por las autoridades.

El momento de la detención de los sospechosos en Meliquina - Foto: La Montaña

Los demorados quedaron a disposición de la Justicia

Una vez controlada la situación, se realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar del procedimiento y posteriormente los demorados fueron trasladados a la unidad policial que interviene en la causa.

La investigación judicial buscará determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si los sospechosos están vinculados con otros hechos similares registrados en la región.

El rol clave de las cámaras y del personal de seguridad

Desde la administración de Cerro Chapelco destacaron la importancia de contar con personal de control permanente y un sistema de videovigilancia en el estacionamiento, herramientas que permitieron detectar la maniobra en forma temprana y aportar pruebas fundamentales para la intervención de las fuerzas de seguridad.

La rápida coordinación entre el personal del complejo turístico y las fuerzas de seguridad permitió evitar la sustracción de la camioneta y culminó con dos personas demoradas, mientras continúa la búsqueda del tercer sospechoso.