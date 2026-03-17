Este lunes por la tarde, la policía logró recuperar un auto que había sido robado hace medio año. El hallazgo se produjo pasadas las 17:25 en la intersección de avenida Schreiber y calle Adobatti, en la ciudad de Plaza Huincul.

Se trataba de un Peugeot 308 gris que, al ser revisado, figuraba con un pedido de secuestro activo desde septiembre de 2025 por un robo. Los efectivos demoraron al conductor y aseguraron el vehículo.

"Al verificar los datos a través de los sistemas informáticos, constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde septiembre de 2025 por un hecho de robo", señalaron desde la Policía.

El procedimiento continuó en la Unidad de Investigaciones, luego de que un grupo de personas comenzara a reunirse en el lugar. Durante toda la operación, contó con el apoyo del Comando Radioeléctrico, que colaboró en el traslado del detenido y en el resguardo de la zona.