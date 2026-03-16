Un nuevo siniestro vial se registró cerca de las 14:35 del lunes 16 en la Ruta Provincial N°7, a la altura de la primera rotonda de Centenario, cuando una motocicleta Mondial 110 y un Renault Clio colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

En la motocicleta circulaba un hombre, mientras que en el automóvil viajaban dos jóvenes. Tras el impacto, el motociclista quedó tendido sobre el asfalto con heridas leves.

Asistencia policial y traslado al hospital

Los primeros en intervenir fueron efectivos de la División Metropolitana y de Tránsito Villa Obrera, que se encontraban circulando por el sector al momento del choque.

Minutos después arribaron bomberos voluntarios y personal del Hospital Natalio Burd, quienes continuaron con la asistencia médica.

Según informaron en el lugar, el hombre se encontraba consciente, aunque fue inmovilizado por precaución antes de ser trasladado al centro de salud para una evaluación médica más completa.

Test de alcoholemia y pericias en el lugar

Las autoridades realizaron el test de alcoholemia al conductor del Renault Clio, el cual arrojó resultado negativo.

Mientras se desarrollaban las primeras pericias para determinar cómo ocurrió el impacto, el tránsito sobre la Ruta 7 fue reducido a un solo carril, lo que provocó congestión vehicular durante varios minutos.

La circulación comenzó a normalizarse cerca de las 15:10, una vez finalizado el operativo en la zona.