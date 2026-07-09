El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un hombre por el homicidio de Jonathan Pinto, cometido en la ciudad de Añelo tras una discusión y pelea en un bar.

El hecho conmocionó a la localidad ya que ocurrió tras los festejos por la victoria de la Selección Argentina, cuando se vivió una jornada de euforia y alegría que se vio opacada por el crimen.

La acusación la efectuó hoy por la mañana la fiscal del caso Eugenia Titanti, en una audiencia en la que solicitó que el acusado, V. A. C, quede detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Ya se adelantó que hay otro hombre que también participó del hecho, que ya fue identificado y que por el momento permanece prófugo.

Cómo fue el crimen: todo comenzó cuando molestaban a una de sus amigas

La fiscal del caso sostuvo que, sobre la base de la información recolectada por la fiscalía y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 7 de julio alrededor de las 23, en calle 1 entre 11 y 13.

En forma previa, en el interior de un bar, el acusado comenzó a molestar a una mujer que estaba con Pinto y su grupo de amigos. Allí se produjo una pelea entre el imputado y una de esas personas, otro hombre que no era la víctima.

Ante esta situación, Pinto y sus amigos y amigas se retiraron del lugar. Aunque minutos después él regreso al bar y fue interceptado por el acusado y el otro hombre que lo acompañaba.

En la vereda, ambos lo increparon y agredieron. Pinto cayó al suelo y en ese momento V. A. C lo atacó con un cuchillo y le dio múltiples puñaladas mientras la persona que lo acompañaba lo golpeaba.

La gravedad de las lesiones

"La víctima, gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta la esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón", indicó la fiscal del caso. "Además de dicha lesión mortal, Pinto recibió seis lesiones más, cortantes y punzocortantes en su cabeza, tórax y manos", detalló.

Tras el ataque, ambos agresores escaparon en un auto y minutos después cuando V. A. C regresaba al bar, fue detenido por personal policial.

Delito y medida cautelar

El delito que le atribuyó la fiscal del caso fue homicidio simple en carácter de autor.

Cómo medida cautelar, requirió que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de seis meses. Argumentó que existe riesgo de fuga y de entorpecimieto de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Encina, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses. Además avalaron el pedido de prisión por seis meses.