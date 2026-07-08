Un crimen que conmocionó a Añelo

La noche del martes terminó con una escena que impactó a los vecinos de Añelo. Un hombre fue asesinado y su cuerpo quedó tendido sobre la vereda, frente a un restaurante ubicado en inmediaciones de la intersección de las rutas provinciales 7 y 17.

El hecho movilizó a efectivos de la Comisaría Décima, peritos de Criminalística y Bomberos Voluntarios, que trabajaron durante varias horas para preservar la escena, levantar pruebas y comenzar a reconstruir lo ocurrido.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron el homicidio y señalaron que la causa ya hay un detenido y un arma secuestrada, elementos que serán fundamentales para el avance de la investigación.

Qué confirmó la Policía

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse los primeros datos oficiales sobre el caso.

El comisario Sergio Ranguiman explicó, en diálogo con Radio 7, que el ataque ocurrió después de los festejos por el triunfo de la Selección argentina y descartó que el crimen se haya producido en medio de las celebraciones.

"No fue durante los festejos, fue después, cerca de la medianoche, en un local privado. A las 23.30 horas", dijo el uniformado.

El jefe policial también confirmó que durante las pericias se logró encontrar un arma blanca en las inmediaciones de la escena.

"Se pudo individualizar un arma blanca en las inmediaciones, y hay una persona aprehendida", confirmó.

La víctima murió antes de poder recibir asistencia médica.

"Perdió la vida en el lugar", aclaró el comisario.

Un hombre detenido y una investigación que recién comienza

El detenido es un hombre de 39 años que permanece a disposición de la Justicia mientras la Fiscalía reúne pruebas para definir su situación procesal.

Ranguiman indicó que los primeros testimonios y el análisis de cámaras ubican al sospechoso en la escena del crimen, aunque remarcó que la investigación deberá establecer el grado de responsabilidad que tuvo en el hecho.

"Todo indicaría, por testimonios y cámaras, que tendría vinculación con el hecho. El grado de responsabilidad se va a determinar con la investigación", aclaró.

La causa está a cargo de la fiscal María Eugenia Titanti, quien ordenó las primeras medidas de prueba para reconstruir la secuencia completa del ataque. Solicitaron una autopsia sobre el cuerpo de la víctima.

El comisario también advirtió que la investigación continúa abierta.

"Se sigue trabajando para saber si hubo más personas involucradas", agregó.

Hasta el momento, no se reportaron otras personas heridas.

Los videos que comenzaron a circular

Mientras la Policía trabajaba en el lugar, comenzaron a viralizarse distintos videos grabados por personas que estaban en la zona.

En uno de ellos puede verse el cuerpo de la víctima tendido frente al restaurante, mientras que en otro aparece un hombre corriendo y luego dejando un objeto sobre el cordón de la vereda.

En redes sociales numerosos usuarios sostienen que ese hombre sería el autor del homicidio y que el elemento abandonado correspondería al arma utilizada en el ataque. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente y forma parte del material que ahora analizan los investigadores junto con las cámaras de seguridad y los testimonios recolectados.

La Fiscalía busca reconstruir cómo ocurrió el ataque

Con un detenido, un arma blanca secuestrada y registros audiovisuales bajo análisis, la investigación avanza para determinar cómo se produjo el homicidio y si hubo otras personas involucradas.

Las próximas horas serán claves para conocer el resultado de las primeras pericias y las medidas que adopte el Ministerio Público Fiscal en una causa que generó una profunda conmoción en Añelo.