El rol que le dio poder y la acusación que lo desmorona

Un profesor de fútbol y abogado de 28 años fue imputado este jueves en Neuquén por una batería de delitos que exponen un patrón sostenido en el tiempo: abuso sexual simple agravado —en grado de tentativa y en forma continuada—, tres hechos de abuso agravado en concurso real, corrupción de menores agravada, promoción de la prostitución agravada, exhibiciones obscenas agravadas y grooming. Todo ocurrió en el club Unión Vecinal, de la capital neuquina.

La acusación sostiene que todo ocurrió en un contexto donde el imputado tenía una posición de autoridad directa sobre adolescentes. No era un adulto más: definía quién jugaba, quién quedaba afuera, quién era capitán. Ese lugar, según la Fiscalía, fue clave.

“Ese poder para un nene es todo”

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid describió cómo funcionaba ese vínculo desigual dentro del equipo.

“Él era quien decidía en la liga quien jugaba y quien no, quien era el capitán. Pensemos en padres que tienen hijos o hijas que juegan a la pelota. Es lo más importante: quien es titular, suplentes. Él decidía eso, ese poder para un nene de 15 o 16 años es todo”, sostuvo el fiscal.

A partir de ahí, según la investigación, comenzaba un proceso de acercamiento que no terminaba en lo deportivo.

Regalos, viajes y un vínculo que cruzó todos los límites

La causa describe un esquema que se repite: obsequios, invitaciones y propuestas fuera del ámbito habitual del club. Botines, teléfonos, dinero. Viajes a Las Grutas y San Martín de los Andes. Contacto constante.

“Se aprovechaba de eso, empezó con regalos, una madre denuncia que sospechaba por los viajes con un grupo de jóvenes”, detalló el fiscal.

En paralelo, la investigación detectó movimientos de dinero. “En todos los casos se detectó movimiento de cuentas, y lo que se hizo fue tratar de romper ese entramado y ese silencio que había en el grupo de jóvenes”, explicó.

Dinero, transferencias y otra investigación en paralelo

El expediente no solo apunta a delitos sexuales. También abre una línea económica que complica aún más el escenario.

“Transferencias de 400, 500, 600 mil pesos, esa plata sale de las estafas a las familias”, afirmó Breide Obeid.

Según indicó, trabajan en conjunto con la Unidad de Delitos Económicos para rastrear el origen y destino del dinero.

Uno de los elementos que más impacto generó en la investigación fue un cheque por 150 millones de pesos que le fue entregado a uno de los jóvenes por parte del profesor imputado.

“Me entregó un cheque por 150 millones de pesos firmado por el profesor, de la cuenta de él”, señaló el fiscal.

Videos, fotos y material que aún no fue peritado

Durante los allanamientos, la Fiscalía secuestró una gran cantidad de dispositivos electrónicos, contenido que todavía no fue analizado en profundidad, pero que ya genera preocupación.

“Nos falta peritar el material tecnológico, computadoras y telefonía móvil, porque hoy la pornografía infantil pasa por ahí”, advirtió el fiscal, quien pidió colaboración especializada para avanzar sobre ese material y determinar si hubo circulación o comercialización.

También confirmó que el imputado “ha pedido y le han mandado videos y fotografías”, en un contexto donde algunos adolescentes accedieron y otros se negaron.

El silencio que todavía pesa

Uno de los puntos más sensibles del caso es lo que aún no salió a la luz. La Fiscalía reconoce que hay más situaciones que denuncias formales.

“Hay más de una denuncia, y hay más casos que denuncias. Hay padres que no han querido denunciar y hay jóvenes que no han querido contar”, afirmó Breide Obeid.

En ese contexto, la prisión preventiva fue planteada como una herramienta para que otras víctimas puedan hablar sin presiones. “La preventiva cumple rol fundamental en ese paso medio de vergüenza y silencio de los jóvenes”, explicó.

La preventiva que abrió polémica

El juez de garantías dio por formulados los cargos y fijó 15 días de prisión preventiva, un plazo muy inferior a los cuatro meses que había solicitado la Fiscalía.

“Para nosotros 15 días de preventiva no está bien, pedimos 4 meses”, remarcó el fiscal, quien además advirtió sobre posibles maniobras de entorpecimiento.

Según indicó, incluso después de ser notificado de la prohibición de acercamiento, el imputado volvió a tomar contacto con jóvenes.

“Una vez que lo notificamos del caso le prohibimos acercarse a los jóvenes, la violó y tomó contacto”, sostuvo.

Una investigación que recién empieza

La causa abarca al menos dos años de hechos y todavía está en una etapa inicial. Hay tres allanamientos realizados, dispositivos secuestrados, líneas de investigación abiertas y un entorno bajo análisis.

“Acá estamos tirando de la punta de un ovillo, vamos a encontrar más cosas”, anticipó Breide Obeid.

Mientras tanto, la Fiscalía intenta avanzar sobre un terreno complejo: adolescentes que no hablaron, familias que dudan y un entramado que, según admiten, todavía no muestra todo lo que esconde.