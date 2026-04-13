Este martes 14 de abril comienza el juicio por la explosión en la planta New American Oil S.A (NAO), en Plaza Huincul, una tragedia que provocó la muerte de tres trabajadores cuyas familias buscan justicia hasta el día de hoy, a casi 4 años del hecho. El debate se extenderá hasta el 5 de mayo y durante las audiencias el Ministerio Público Fiscal (MPF) prevé presentar más de 40 testigos.

En diálogo con el programa de AM550 Entretiempo, Laura Herrera, hija de Victor Herrera, una de las víctimas del incendio en la refinería, manifestó sus expectativas y opiniones sobre el juicio que comienza en las próximas horas.

"Lo ideal sería que la justicia esté del lado de la verdad, que nos de una respuesta y que esté a la altura del dolor que se generó en estos años y que no quede en la nada ni le echen la culpa al trabajador", exigió la hija de uno de los fallecidos.

La mirada de los familiares

Las tres familias de las víctimas fatales sostienen desde el día de los hechos que los trabajadores no tuvieron la culpa y que el incidente se desencadenó por una "cantidad de negilgencias de esa empresa", afirmó Laura.

Herrera detalló que su padre trabajaba desde el 2000 como tablerista en la empresa, año en el cual se fundó la misma. Laura asegura que en aquel momento su padre relataba hechos de inseguridad que ocurrían en su trabajo, como pequeños incendios recurrentes que debían apagar ellos con matafuegos o rebalse de tanques, ya que la producción superaba los niveles normales.

"22 años trabajados para esa empresa y hoy en día se olvidaron tanto de mi papá como Fernando y Gonzalo", reclamó. Justo la noche del incidente, que ocurrió de madrugada, su padre cumplía su último turno rotativo, junto a sus dos compañeros también fallecidos.

"La explosión los tomó de sorpresa, empezó por arriba y la ola de fuego los agarró camino a la red de incendios que no estaba habilitada, eso lo dijo el Colegio de Ingenieros después de la tragedia", detalló sobre el día de la tragedia.

La reciente decisión de la empresa

Cabe destacar que la empresa volvió a trabajar en marzo de 2023 y a partir de esto Laura espera que hoy en día sus trabajadores sí tengan seguridad y condiciones dignas para que no se repita otro accidente.

"Nadie te devuelve a tu familiar por más que consigamos una buena condena", aseguró y agregó "a partir de hoy dijeron que comienza un paro de planta, lo tomamos como una burla porque nunca lo hicieron, lo hacen justo días antes del juicio como que quieren seguridad para sus trabajadores", comentó.

Laura denuncia que desde lo ocurrido nadie de la empresa se comunicó con las familias para ayudarlas o brindarles alguna respuesta tras la pérdida de sus seres queridos. "Lo único que pido es justicia, somos seis hijos y mi mamá no está bien, lo principal es justicia y que no vuelva a suceder", pidió Laura.

"El jefe de planta es ingeniero, si un ingeniero no puede mantener una refinería tendrían que cerrar y rever las cosas antes de otra tragedia", exigió, "si las cosas en la empresa siguen iguales, la tragedia sería que vuelva a suceder", finalizó.

Cronología de los hechos

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022, alrededor de las 04:10, en la planta ubicada en el Parque Industrial de Plaza Huincul. Según la acusación, se produjo una emisión violenta de vapores inflamables desde el sector de procesos —en particular del Tanque 205— que, al entrar en contacto con una fuente de ignición, generó una deflagración y posterior explosión.

Como consecuencia, murieron los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, quienes quedaron atrapados en una bola de fuego mientras intentaban dirigirse a la sala de bombas.

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, el siniestro fue consecuencia de “un sinnúmero de incumplimientos” en materia de seguridad, junto con fallas en equipos, ausencia de controles adecuados y deficiencias en la identificación de riesgos, en un contexto operativo que fue calificado como inseguro y previsible.

Cinco imputados y un gerente que no será juzgado en este juicio

Hay cinco personas que serán juzgadas a partir del martes por el delito de estrago doloso en forma agravada por el resultado de muerte, ante un tribunal colegiado. Estos son Guido Torti, jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; Gimena Brillo, licenciada en Seguridad e Higiene; Alfredo Eduardo Novaro, el auditor externo de NAO y la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González.

En tanto, el exgerente general de la empresa, Rodrigo Arias, no será parte de este debate, ya que accedió previamente a una suspensión de juicio a prueba (SJP). Si bien el MPF y las querellas se opusieron a esa salida, la medida fue concedida por un Tribunal de Impugnación y luego confirmada por el Tribunal Superior de Justicia.

En una audiencia posterior, se fijaron las pautas de la SJP, que el imputado deberá cumplir durante un año y seis meses. Entre ellas, se incluyeron tareas comunitarias, controles periódicos, una donación económica en concepto de reparación social destinada a cuarteles de bomberos que intervinieron en el hecho, y la prohibición de contacto con familiares de las víctimas.

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