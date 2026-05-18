Un joven de 19 años que debía cumplir prisión domiciliaria terminó nuevamente detenido durante la madrugada en el oeste de Neuquén después de ser encontrado caminando por la calle e intentar escapar de la Policía cuando quisieron identificarlo.

El procedimiento ocurrió cerca de las 2 de la mañana en la zona de Collón Curá y Avenida del Trabajador, donde efectivos de la Policía de Neuquén realizaban tareas de patrullaje y control.

Según informó la fuerza, los policías detectaron a un joven cuyas características coincidían con las que habían sido irradiadas previamente por personal de Comisaría 21°. Cuando el sospechoso advirtió la presencia del móvil, salió corriendo por calle Collón Curá para intentar escapar.

La corrida terminó dentro del gimnasio Gregorio Álvarez

La fuga duró apenas algunos minutos. El joven ingresó al predio del gimnasio Gregorio Álvarez buscando perderse entre las instalaciones, pero finalmente fue alcanzado e interceptado por el personal policial.

Tras demorar al sospechoso y realizar las averiguaciones correspondientes, los efectivos descubrieron que no debía estar circulando por la calle: cumplía una medida de prisión domiciliaria en jurisdicción de Comisaría 18°.

El hallazgo volvió a poner en foco las situaciones de incumplimiento de arrestos domiciliarios, especialmente en casos donde las personas sometidas a medidas judiciales terminan nuevamente en la vía pública durante la madrugada.

De la domiciliaria a otra detención

Una vez confirmada la situación judicial del joven, la Policía avanzó con su detención por presunta desobediencia a una orden judicial.

El procedimiento concluyó con el traslado del demorado a la Comisaría Tercera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La secuencia comenzó con un control de rutina en plena madrugada y terminó con una persecución corta, una fuga frustrada y otro incumplimiento de prisión domiciliaria detectado por personal policial en las calles del oeste neuquino.