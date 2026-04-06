La Justicia procesó al empresario Marcelo Porcel, acusado de haber abusado sexualmente de compañeros de escuela de su hijo, en una causa que investiga hechos ocurridos entre 2022 y 2024. A pesar del procesamiento, el imputado continuará en libertad, aunque con restricciones y un embargo millonario.

Según la resolución judicial, Porcel fue procesado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años, en hechos reiterados que involucran a diez víctimas.

El juez dispuso además un embargo sobre sus bienes por un total de 111.564.950 pesos, junto con una serie de medidas restrictivas. Entre ellas, la prohibición de acercamiento a las víctimas, sus familias y testigos en un radio menor a 300 metros, así como también la prohibición de contacto por cualquier medio, incluyendo redes sociales o terceros.

Asimismo, el empresario no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial, lo que implica también la prohibición de salir del país.

De acuerdo con la investigación, los abusos habrían ocurrido en distintos ámbitos, incluyendo un departamento en la Torre Le Parc y otros inmuebles vinculados al acusado. Según consta en el expediente, los hechos incluían tocamientos con connotación sexual durante supuestos masajes.

La causa también detalla un presunto mecanismo de manipulación, mediante el cual Porcel ofrecía dinero, regalos y beneficios a los menores a cambio de su silencio.

Los testimonios de las víctimas, recabados en Cámara Gesell, describen un patrón reiterado: encuentros que comenzaban como reuniones sociales, donde el acusado proveía bebidas alcohólicas e incentivaba conductas mediante recompensas económicas.

Además, durante los allanamientos, se encontraron en su celular imágenes de contenido sexual, incluyendo capturas de una cámara de seguridad ubicada en un baño de su domicilio.

La investigación continúa en curso, con varias de las víctimas que ya alcanzaron la mayoría de edad durante el proceso judicial.