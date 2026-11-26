Un ciudadano de nacionalidad boliviana que fue condenado por trata de personas obtuvo el beneficio de la libertad condicional después de haber cumplido una parte importante de la pena de prisión efectiva dictada en su contra por la Justicia Federal.

El beneficiado es Ronald Alcides Viza Cruz, quien fue condenado por someter a explotación laboral a una mujer que se desempeñaba en un comercio de San Martín de los Andes.

La resolución fue adoptada por el área de Ejecución del Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén, a partir de una solicitud formulada por su defensora oficial. Durante el trámite, el Ministerio Público Fiscal no manifestó objeciones al planteo y dejó en manos del magistrado la determinación de las condiciones que debía cumplir para acceder al beneficio.

Antes de esta decisión, Viza Cruz había conseguido otros avances en el régimen de cumplimiento de su condena, entre ellos la autorización para realizar salidas laborales. Hasta el momento, permanecía bajo arresto domiciliario y manifestó ante las autoridades judiciales que había cumplido con las pautas de conducta establecidas.

Una causa por explotación laboral iniciada en 2016

La investigación contra Viza Cruz se inició en 2016, luego de que una circunstancia fortuita permitiera conocer la situación de una mujer que trabajaba en un local comercial de la calle Elordi, en San Martín de los Andes.

A partir de las actuaciones judiciales se determinó que la trabajadora atravesaba condiciones de explotación laboral y que no recibía el pago que le correspondía por las tareas que desarrollaba.

En la sentencia condenatoria, el Tribunal Oral Federal detalló el sistema de remuneraciones que había impuesto el acusado y describió que las personas afectadas realizaban sus actividades sin percibir el salario correspondiente.

Los jueces también hicieron referencia a la «ilegítima imposición del patrón a sus empleados», al señalar que el mecanismo de pago era establecido unilateralmente y no había sido acordado previamente con las víctimas.

Qué deberá cumplir para conservar el beneficio

Para resolver el pedido de libertad condicional, el magistrado evaluó los argumentos presentados por la defensa y los antecedentes relacionados con el cumplimiento de la pena.

Con la resolución favorable, Viza Cruz podrá continuar cumpliendo la condena en libertad, aunque deberá respetar las obligaciones y reglas de conducta que determine la Justicia Federal durante el plazo correspondiente.

De esta manera, el hombre condenado por trata de personas accedió a un nuevo beneficio dentro del régimen de ejecución penal, luego de haber pasado por distintas modalidades de cumplimiento de la condena.