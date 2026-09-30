Alerta por una denuncia de trata de personas en Neuquén: Gendarmería buscó a una mujer que pedía ayuda en redes

Una denuncia recibida en Neuquén a través de la Línea 145 permitió activar una investigación por una posible situación de trata de personas y localizar, durante la madrugada de este martes 30 de septiembre, a una mujer mayor de edad que se encontraba en la Terminal de Ómnibus de Río Cuarto, Córdoba.

La intervención comenzó en la provincia de Neuquén, donde integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén”, dependiente de Gendarmería Nacional, tomaron conocimiento de una denuncia vinculada con una mujer que había realizado publicaciones en redes sociales solicitando ayuda.

Según la información oficial, alrededor de las 23:50 del lunes, los investigadores neuquinos analizaron esas publicaciones y realizaron distintas tareas de campo para establecer el paradero de la mujer y avanzar en la investigación.

El trabajo permitió determinar que la ciudadana se encontraba viajando fuera de la provincia. Con esa información, durante la madrugada del martes efectivos del Escuadrón “Santa Catalina” desplegaron un operativo en la Terminal de Ómnibus de Río Cuarto, donde finalmente lograron localizarla.

La investigación se inició en Neuquén

La denuncia había ingresado a través de la Línea 145, el canal telefónico nacional, gratuito y confidencial destinado a recibir denuncias, brindar orientación y ofrecer asistencia ante posibles situaciones de trata y explotación de personas.

A partir de ese aviso, los investigadores de la unidad especializada de Gendarmería en Neuquén comenzaron a trabajar sobre la información disponible, incluyendo las publicaciones que la mujer había realizado en redes sociales.

Una denuncia recibida en la Línea 145 activó una investigación de Gendarmería en Neuquén.

Una vez localizada en Río Cuarto, la mujer manifestó ante los efectivos que se encontraba viajando desde Neuquén hacia Santiago del Estero.

Los gendarmes le brindaron contención y acompañamiento y, tras la comunicación con la Unidad Fiscal de Neuquén, se dispuso que permaneciera bajo observación médica para controlar su estado de salud.

Alrededor de las 11:30 de este martes, la mujer pudo reencontrarse con su mamá. Los efectivos, en tanto, labraron las actuaciones correspondientes y dieron intervención a la Justicia.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el traslado de la mujer y establecer si existió una situación vinculada con el delito de trata o explotación de personas.