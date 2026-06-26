Más prevención y más acceso a la justicia: Neuquén consolida su política contra la trata

El Gobierno de Neuquén fortalece las políticas públicas en la lucha contra el delito de trata de personas, como así también el acceso a la justicia y la resolución de conflictos. En ese sentido, durante una jornada de trabajo con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, se suscribieron dos convenios orientados a profundizar la articulación entre ambos niveles de gobierno.

El primero de los acuerdos corresponde a la adhesión de Neuquén al Programa Nacional de Restitución de Derechos para Víctimas del Delito de Trata de Personas. La firma del acta reconoce y formaliza la continuidad de las acciones que la provincia desarrolla y sostiene desde el Centro de Atención a la Víctima (CAV) para la asistencia, protección y restitución de derechos de las víctimas del delito de trata. A su vez, establece mecanismos permanentes de coordinación entre ambas jurisdicciones para una mayor eficiencia en el abordaje territorial.

El segundo convenio tiene como objetivo acceder a instancias de formación para los equipos provinciales inicialmente en materia de mediación y en violencia digital, cuyo propósito principal es fortalecer las herramientas institucionales destinadas a garantizar derechos y acompañar a las personas.

La provincia integra el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Nación dentro de los servicios que brinda el Polo Integral de Mujeres y Diversidad. Esta iniciativa permite que desde dicho dispositivo ubicado en Guillermo Tévez N°6525, entre Juan Gelman y Osvaldo Soriano de Neuquén capital, se lleve adelante una atención semanal a la ciudadanía que lo requiera.

Los acuerdos fueron suscriptos por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.