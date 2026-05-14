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Tiroteo escolar

Quedó en libertad el supuesto cómplice del ataque armado en una escuela de San Cristóbal

El joven de 16 años estaba imputado por encubrimiento y por participación en el hecho ocurrido en abril en una escuela santafesina.

 

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 14 de mayo de 2026 a las 20:24
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Izquierda: Gino C. / Derecha: Ian Cabrera.

A poco más de un mes del tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, la Justicia dispuso la liberación del adolescente señalado como supuesto cómplice del ataque que terminó con la muerte de Ian Cabrera, de 13 años. El joven, de 16 años, había sido detenido bajo la acusación de encubrimiento y también estaba imputado por dos tentativas de homicidio y como partícipe del asesinato ocurrido en la Escuela Nº40.

Según trascendió, permanecía alojado en un instituto de puertas cerradas desde el pasado 9 de abril, en el marco de una medida cautelar de 90 días. La decisión de liberarlo fue tomada por el magistrado Matías Drivet, luego de un planteo realizado por el abogado defensor Pedro Busíco.

Durante la audiencia, el juez consideró que la continuidad de la medida resultaba desproporcionada y resolvió revocar la permanencia del adolescente en la institución.

El caso tuvo fuerte repercusión en la provincia luego de que un estudiante de 15 años ingresara armado con una escopeta a la escuela y efectuara disparos dentro del establecimiento. Además del fallecimiento de Ian Cabrera, otros ocho alumnos resultaron heridos durante el ataque.

De acuerdo a la información judicial, el principal acusado, identificado como Gino C., no puede ser imputado ni juzgado debido a que todavía no se encuentra vigente la nueva ley penal juvenil.

Para los fiscales de la causa, existen elementos que indicarían que el hecho habría sido planificado previamente. También señalaron que la investigación está atravesada por vínculos familiares y relaciones mantenidas a través de redes sociales.

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