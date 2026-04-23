Dos sujetos fueron detenidos por robar en un supermercado de Neuquén, uno de ellos con pedido de captura vigente en la provincia de San Juan. El hecho se produjo este miércoles cerca de las 14:10 en el comercio “Chango Más”, ubicado sobre calle Belgrano de la ciudad de Neuquén, cuando el personal de seguridad alertó sobre la presencia de dos individuos que habrían intentado sustraer mercadería del local.

De inmediato, los efectivos policiales que cumplían servicio adicional en el lugar procedieron a la identificación y demora de los sospechosos. Durante el control, se constató que uno de los hombres contaba con un pedido de captura activo, vinculado a una causa por abigeato (robo de ganado) con intervención de la Justicia sanjuanina.

Uno de los ladrones quedó detenido, el otro en libertad.

Según informó la policía neuquina, los involucrados intentaron llevarse diversos objetos, entre ellos candados, una luz solar y herramientas, aunque no lograron consumar el ilícito. Toda la mercadería fue recuperada por las autoridades.

Tras la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, se notificó la imputación a ambos sujetos. Mientras uno recuperó la libertad, el otro quedó detenido a disposición de la Justicia, a la espera de una audiencia que se llevará a cabo de manera remota.