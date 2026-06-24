La víctima fatal del brutal choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Chimpay, fue identificada como José Luis Bova, un reconocido árbitro de básquet de Chubut. El hombre, de 52 años y domiciliado en Rada Tilly, murió en el acto cuando el Toyota Corolla en el que viajaba junto a su esposa e hija impactó contra un camión con semirremolque. Mientras tanto, las dos mujeres continúan internadas tras sufrir heridas de consideración y los investigadores intentan determinar con precisión cómo se produjo la tragedia.

La identidad de la víctima no había trascendido en las primeras horas posteriores al siniestro. Sin embargo, con el correr de la jornada se confirmó que se trataba de Bova, una figura conocida dentro del ambiente del básquet patagónico por su extensa trayectoria como árbitro en competencias organizadas por la Federación de Básquetbol del Chubut y distintas asociaciones de la región.

El camión intentó subir a la ruta y fue chocado por el Toyota Corolla

Pero además de la identidad del fallecido, en las últimas horas comenzaron a conocerse detalles sobre cómo ocurrió el accidente que terminó de manera dramática para la familia que viajaba desde Chubut.

Según la información oficial, el siniestro ocurrió cerca de las 22:15 cuando el camión Volkswagen intentó ingresar a la ruta 22. Había salido desde Centenario con destino Chimpay, pero el chofer se pasó de largo en el ingreso a la loclaidad.

A partir de allí se produjo la secuencia que ahora es analizada por los investigadores. El camionero descendió por un camino rural ubicado junto al basural municipal con la intención de retomar la circulación. Cuando subió nuevamente a la ruta 22, el Toyota Corolla en el que viajaba la familia impactó contra la parte trasera izquierda del semirremolque.

La violencia del choque fue devastadora. El automóvil quedó con importantes daños y Bova sufrió lesiones incompatibles con la vida. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar ya no había nada que hacer para salvarlo.

En tanto, su esposa, de 58 años, y su hija, de 25, también resultaron gravemente heridas. Ambas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Chimpay, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, posteriormente fueron derivadas al hospital de Choele Choel, donde permanecen internadas.

Ahora la investigación quedó en manos de la fiscal Analía Álvarez, quien ordenó una serie de pericias para reconstruir cada movimiento realizado por ambos vehículos antes del impacto. Los estudios sobre el camión, el automóvil y la escena del choque serán determinantes para establecer qué ocurrió en esos segundos fatales que terminaron con la vida de José Luis Bova y dejaron a una familia destruida por la tragedia.