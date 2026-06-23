Cuatro hermanas murieron en un trágico siniestro vial ocurrido en la tarde del lunes en la zona de Bajo Giuliani, en La Pampa, cerca de Santa Rosa, cuando el vehículo en el que viajaban cayó a una hondonada de agua en un cruce de rutas.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las rutas Provincial 14 y Nacional 35, un sector señalado por su peligrosidad debido a la escasa iluminación y la falta de señalización adecuada. Allí, por motivos que aún se investigan, una Ford EcoSport en la que se trasladaban cinco mujeres terminó desbarrancando y cayendo al cuenco de agua que bordea la calzada.

El vehículo en el que viajaban cayó a una hondonada de agua en el cruce de las rutas 14 y 35.

Las víctimas fatales fueron identificadas como cuatro hermanas de apellido Sosa, oriundas de la localidad de Colonia 25 de Mayo. Todas se dirigían hacia Santa Rosa con el objetivo de visitar a otra hermana que se encontraba internada en el Hospital Favaloro tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica.

De acuerdo con los primeros peritajes, el vehículo circulaba por la Ruta Provincial 14 cuando, al llegar al cruce con la Ruta Nacional 35, continuó su marcha en línea recta, atravesó la intersección y terminó cayendo al agua. Se trata de un punto conocido en la región por su riesgo vial, especialmente para conductores que no conocen el trazado del lugar.

Bomberos y buzos tácticos trabajaron en el rescate de las víctimas tras la caída del vehículo en Bajo Giuliani.

La conductora del rodado logró salir por sus propios medios a la superficie y fue asistida de urgencia por personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM). En estado de shock, fue quien dio aviso a las autoridades sobre la presencia de otras cuatro personas atrapadas dentro del habitáculo sumergido.

A partir de su testimonio, se desplegó un operativo de rescate que incluyó a Bomberos, Policía de La Pampa y buzos tácticos. Con el correr de las horas y en condiciones climáticas adversas, los equipos lograron recuperar los cuerpos de las cuatro acompañantes.

La comunidad de Colonia 25 de Mayo permanece conmocionada por la tragedia, mientras continúan las actuaciones judiciales y periciales para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.