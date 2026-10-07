Este miércoles se conoció la identidad del hombre que fue asesinado en Parque Industrial, durante el fin de semana, tras recibir un disparo en el tórax durante una presunta pelea.

El crimen ocurrió el sábado 3, alrededor de las 20.30, en la zona de calle Centeno, entre La Soja y Lino. La víctima recibió una primera asistencia en otro centro de salud y posteriormente fue trasladada con signos vitales al hospital Castro Rendón.

Una vez en el nosocomio falleció por su herida de arma de fuego. La investigación quedó bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

Quién era el joven asesinado

La víctima, de 25 años, era un vecino del barrio y habría tenido una pelea con el atacante, que terminó disparándole.

El joven fue identificado como Leonardo Matías Silvero y su velorio se realizó este martes, con presencia de sus familiares y allegados, quienes ahora piden justicia para que se esclarezca el caso.

Siguen las averiguaciones

Respecto al avance de la investigación, se llevó a cabo una ampliación de la inspección ocular en el lugar donde habría ocurrido el ataque. Por el momento las autoridades sospechan que en el ataque habría sido utilizada un arma calibre 9 milímetros.

Mientras avanzan con las pericias también se realizan investigaciones y entrevistas para dar con el agresor, que hasta el momento no ha sido identificado y no se informó sobre personas detenidas.